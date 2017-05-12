Израиль поделится опытом Статьи 708 Максим Максимов

В Израиле шутят: «Сорок лет водил Моисей наш народ по пустыне и остановился в единственном месте в регионе, где нет нефти». Однако, возможно, именно отсутствие сырьевого гандикапа не оставило стране выбора, кроме как развивать отрасли, главным средством производства в которых являются интеллектуальные человеческие ресурсы.



И на камнях растут деревья



О том, что бережное отношение к ресурсам в Израиле возведено в ранг национальной идеи, понимаешь в первые часы пребывания в стране. Огромные площади буквально опутаны сетями капельного орошения, придуманного в Израиле в 60-х годах прошлого века. Уникальная система, разработанная в одном из кибуцев, расположенных в жаркой пустыне Негев, позволяет получать высокие урожаи с использованием сравнительно небольших объемов воды. Помимо использования в сельском хозяйстве, капельное орошение дает возможность озеленять территорию страны, отвоевывая у пустыни километр за километром. К слову, почти вся вода в сельском хозяйстве является используемой вторично и прошедшей очистку. Второе, что бросается в глаза, – солнечные коллекторы, установленные на крышах домов. Эта система представляет собой водный резервуар емкостью 150 литров и нагревательную батарею площадью примерно два квадратных метра. Работает система просто: в течение дня солнечная энергия, накапливаемая батареей, нагревает воду в резервуаре. Это позволяет домохозяйствам в Израиле существенно экономить на горячей воде, а стране – минимизировать потребление топлива, покупаемого за рубежом.



Инвестиции в людей



Секретами успеха в построении одной из самых инновационных экономик мира с казахстанскими журналистами в преддверии Международной выставки ­«ЭКСПО-2017» в Астане поделился комиссар израильской секции выставки, представитель МИДа страны Элазар Коэн.



– Сейчас мы с вами находимся в промышленной зоне города Герцлия. Как минимум одна такая же промышленная зона есть во всех крупных городах Израиля. Но вы не увидите здесь ни фабрик, ни заводов, ни дымящих труб, потому что в промышленных зонах мы производим высокотехнологичную продукцию. Высокие технологии – это локомотив нашей экономики, – сказал он в ходе встречи в офисе компании Solar Edge, разрабатывающей инновационные технологии в области солнечной электроэнергетики.



Концентрация офисов ведущих мировых высокотехнологичных компаний в Израиле и правда невероятно высока. Здесь расположены филиалы компаний Microsoft, Google, Yahoo, Intel, Cisco и многих других так называемых мировых мейджеров. По словам Элазара Коэна, этому способствовала целенаправленная политика по созданию в стране благоприятных условий для развития технологических стартапов.



– Поскольку мы страна маленькая и с очень ограниченными природными ресурсами, нам приходится в основном опираться на инновационные технологии. Но правительство не может просто взять и сказать компаниям: идите и работайте в сфере высоких технологий. Оно должно стимулировать и вдохновить их на это. В нашем случае все началось с самого базового уровня – с университетов. Мы инвестируем большие объемы государственных финансов в наши университеты, которые выпускают хороших ученых и инженеров,– рассказал дипломат.



Второе важное направление работы по созданию экосистемы, способствующей появлению и росту технологических компаний, – государственные гранты, выделяемые перспективным стартапам на исследовательские работы и разработку (R&D), чтобы те могли превратить идеи в новые продукты и технологии. Отдельного внимания заслуживает правительственная система анализа запросов на гранты. Для того чтобы государственные деньги расходовались эффективно, в правительстве работают квалифицированные аналитики, которые на самом раннем этапе могут оценить жизнеспособность новой технологии и перспективы стартапа выйти на рынок.



– В каждом наукоемком минис­терстве, как, например, в минис­терстве экономики, которое занимается поддержкой высоких технологий, есть должность, которая называется главный ученый. Этот главный ученый возглавляет целый департамент, сотрудники которого рассматривают заявки на гранты. В случае необходимости они могут воспользоваться услугами сторонних экспертов по принципу аутсорсинга, – говорит Элазар Коэн.



Государство может профинансировать до 30% суммы, необходимой на разработку новой технологии. При этом оно строго следит за тем, чтобы от момента получения гранта до разработки продукта прошло как можно более короткое время. «Микропроцессоры Intel, навигатор Waze, мессенджер ICQ, USB-флешки и многие другие технологии были разработаны в Израиле. Мы считаем, что правительство должно работать так же, как работает бизнес. Оно не может инвестировать, не видя перспектив возврата своих инвестиций. Вот почему мы стараемся выделять деньги компаниям, которые имеют шансы выйти на рынок», – поделился представитель внешнеполитического ведомства.



Крупнейшим событием израильского хай-тека в истории индустрии стала недавняя покупка гигантом Intel за рекордную сумму 15 млрд долларов израильской компании Mobileye, специализирующейся на разработке автоматических технологий для безопасного вождения автомобилей и для автономных автомобилей. Подобные примеры вдохновляют начинающих предпринимателей и разработчиков, а правительство получает подтверждение правильности выбранной стратегии.



Деньги не на ветер



Учитывая, что темой Международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане является «Энергия будущего», израильская сторона намерена познакомить посетителей со своими наработками в области возобновляемых источников энергии.



Израиль был одной из первых стран, внедривших технологии, связанные с использованием солнечной энергии, еще в 70-х годах прошлого века, и продолжает активно развивать их. Перспективность этих технологий очевидна – в отличие от исчерпаемых мировых запасов угля, нефти и газа энергия Солнца бесплатна, бесконечна и ее использование не вредит экологии. Как результат – сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ) растет опережающими темпами в сравнении с традиционной энергетикой. По данным израильской компании Solar Edge, прирост мирового потребления электрической энергии составляет 2,5% в год, тогда как рост объемов производства возобновляемой энергии растет на 17,5%. Растущий рынок привлекает бизнес – на сегодня в Израиле насчитывается около 200 компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, около 30% из которых представляют собой стартапы.



По словам участников рынка, технология получения электрической энергии от Солнца является не новой. За открытие эффекта преобразования солнечного света в электричество Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию еще в 1921 году. Сегодня основная конкуренция между игроками рынка разворачивается на поле повышения эффективности работы систем получения солнечной энергии и минимизации потерь. К примеру, базирующая­ся в пустыне Негев в Израиле компания Brenmiller разработала технологию, позволяющую без применения экологически небезопасных батарей аккумулировать получаемую от Солнца энергию в светлое время суток для использования в вечернее и ночное время, когда генерация снижается, а потребление становится пиковым.



Согласно решению израильского правительства, производство возобновляемой энергии должно составлять 10% от общего объема производства энергии к 2020 году. Правительство страны разработало несколько программ, стимулирующих бизнес разрабатывать технологии использования ВИЭ. К примеру, одна из программ предусматривает выделение ежегодно по 200 млн шекелей на финансирование исследований и компаний, участвующих в соз­дании альтернатив для нефти. Стремление Израиля избавиться от зависимости от нефтяного импорта связано с рядом факторов. Во-первых, иностранная нефть для страны производится в основном государствами, не имеющими теплых отношений с Израилем, некоторые из которых, по мнению Иерусалима, даже финансируют террористическую деятельность против нее. Во-вторых, использование углеводородного сырья приводит к загрязнению воздуха и вредит здоровью населения. ­В-третьих, правительство Израи­ля констатирует, что покупка иностранной нефти является дорогостоящей и, как ожидается, станет еще более дорогой покупкой в течение следующих 20 лет, когда легкодоступная нефть будет исчерпана. В связи с вышеизложенным, упомянутая программа предложит налоговые льготы, поощрит международное партнерство и предложит приз президента страны в размере 2 млн шекелей за передовые технологии в области ВИЭ.



Несмотря на очевидные успехи в области разработки технологий в области ВИЭ, в израильском правительстве не скрывают оптимизма от ожидаемого начала полномасштабной добычи газа на месторождении Левиафан. Вмес­те с тем, как отметил представитель министерства иност­ранных дел Израиля Рафаэль Харпаз, курирующий сотрудничество со странами Центральной Азии, в Иерусалиме рассчитывают, что приток собственного газа не станет препятствием для продолжения курса на увеличение доли возобновляемой энергии в энергобалансе страны.



– Да, нам пришлось развивать технологии, потому что у нас нет своих природных ресурсов. Мы всегда задавались вопросом: «Как так? У всех наших соседей, арабских стран, есть нефть, а у нас нет?» И если нам повезет, то скоро у нас будет газ. Это хорошая новость, но, с другой стороны, мы должны быть очень осторожными, чтобы не получить «голландскую болезнь», – отметил он в беседе с корреспондентом «Казахстанской правды».



Участники рынка возобновляе­мой энергии признают, что без государственной поддержки внед­рение «зеленой» энергии пока не представляется возможным, особенно в богатых сырьем странах. В таких государствах появление и развитие производителей экологически чистой энергии возможно лишь при наличии «политического решения». Поддержка «зеленых» технологий, например, при помощи различных льгот или субсидируемого тарифа – это, разумеется, расходы, однако они являются оправданными. Если доступность традиционных видов энергии стоит на пути развития экологически чистых технологий, то такое сырьевое богатство может обернуться «сырьевым проклятием», потому что в момент исчерпания неф­ти, газа и угля технологическое отставание таких государств от стран-лидеров может оказаться очень большим.