Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила с воздуха по двум базам исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Так военные ответили на проведенный палестинцами ракетный обстрел юга страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.
"Накануне из сектора Газа по югу Израиля была выпущена ракета, сведений о пострадавших нет", – сообщили в ЦАХАЛе.
С начала года это была 21-я ракета, выпущенная с контролируемой ХАМАС территории.
В ответ на нападение самолет израильских ВВС атаковал два военных объекта в северной и центральной частях сектора. О жертвах не сообщается.