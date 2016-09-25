Израильские специалисты учат казахстанских силовиков оказанию первой помощи

Общество
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Фото © Tengrinews.kz
Израильские специалисты прибыли в Казахстан поделиться опытом с сотрудниками КНБ, МВД, КЧС и БСМП по спасению жизней в опасных ситуациях, сообщает телеканал "Хабар24".

90% раненых в боевых столкновениях, террористических атаках или чрезвычайных ситуациях погибают до того, как окажутся в руках профессиональных медиков. По мнению израильских специалистов, оказывать элементарную первую медпомощь пострадавшему должны не только работники экстренных служб реагирования, но и простые граждане.

"Большинство населения в Израиле проходит такие медицинские курсы, и тогда приходит сознание, ты понимаешь, что это необходимо. Это может спасти намного больше жизней", – говорит гендиректор Global Medical Service Гэри Гросман.

Особый интерес у казахстанских военных вызывают современные медицинские средства, которые уже давно используют их коллеги за рубежом.

Простая с виду вещь под названием турникет может сохранить жизнь бойцу. Он играет роль жгута и останавливает кровотечение, причем сделать это можно самостоятельно. Такой турникет входит в экипировку израильских солдат и возможно скоро появится и у казахстанских военных.

Предполагается, что казахстанские спецслужбы будут перенимать опыт израильских коллег и в части обучения гражданского населения доврачебной помощи.

"Это могут быть не только чрезвычайные ситуации, военные конфликты, это может быть и в повседневной жизни. Это может быть ДТП, несчастные случаи, и люди должны знать, как оказывать первую медицинскую помощь", – отметил заместитель начальника службы "Арыстан" КНБ Каирбек Тюлюшев.

В условиях террористических угроз, с которыми приходится сталкиваться Казахстану, такие тренинги для рядовых сотрудников спецслужб планируется проводить ежегодно.

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