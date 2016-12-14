​Израильский вектор

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Беседовала Адина НУРБЕРГЕН

– Дулат Оразбекович, Казахстан отмечает 25-летний юбилей Независимости, и дип­ломатические отношения между нашей республикой и Израилем приближаются к четвертьвековой отметке. Расскажите, каких успехов за эти годы удалось достичь, насколько активны политические встречи на высоком уровне между странами?

– Дипломатические отношения между Казахстаном и Израилем были установлены весной 1992 года, и с тех пор между нашими странами можно отметить активный политический диалог и регулярный обмен визитами на высоком уровне. Президент Нурсултан Назарбаев дважды посещал Израиль с официальными визитами, а в 2009 году Президент Израиля, покойный Шимон Перес, совершил государственный визит в Казахстан. За эти годы было множество взаимных визитов на высоком уровне, но, несмотря на это, Премьер-министр Израиля никогда ранее не был с официальным визитом в нашей стране. Первый такой визит начался сегодня, глава Правительства Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Астану. Это большое событие для наших двусторонних отношений.

Визит Нетаньяху придаст мощный импульс межгосударственным отношениям. В повестку дня включено множество вопросов взаимовыгодного сотрудничества в рамках ОЭСР и других международных структур, а также взаимодействия в реализации Плана нации «100 конкретных шагов». В частности, речь пойдет о развитии взаимодействия в сферах сельского хозяйства, медицины, туризма, безопасности и других областях сотрудничества. В ходе визита в Астане состоится казахстанско-израильский бизнес-форум с участием деловых кругов обеих стран.

– Неоднократно обсуждался вопрос безвизового режима между Казахстаном и Израи­лем. Казахстан ввел безвизовый режим для граж­дан Израиля. Известно ли, когда аналогичное решение будет принято израильской стороной?

– Вопрос введения безвизового режима для казахстанцев для въезда в Израиль – один из наиболее приоритетных и важных в работе нашего посольства, и, несомненно, станет одной из ключевых тем в повестке дня визита Нетаньяху в Казахстан. Переговоры между госорганами двух государств ведутся уже достаточно давно, и, можно сказать, что мы близки к финишной прямой. Кроме того, активно ведутся переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между Казахстаном и Израилем. Так же, как и визовый вопрос, отсутствие прямого авиасообщения сильно ограничивает потенциал взаимных туристических и деловых поездок граждан наших государств.

– Казахстанские студенты и специалисты обучаются по программе МИД Израиля «Машав», а также по программе «Болашак» в ведущих вузах Израиля. Как будет развиваться сотрудничество в этом направлении? Планируются ли расширение программы «Машав» для казахстанских студентов, изменение перечня специальностей?

– С 1993 года в рамках программы «Машав» в Израиле прошли обучение 302 казах­станских специалиста. Основные сферы специализации – это сельское хозяйство, образовательные технологии, предпринимательство и управление водными ресурсами. Сегодня сотрудничество с программой «Машав» нацелено на реализацию совместных проектов на территории Казахстана. Один из примеров успешного начинания – казахстанско-израильский учебный центр по распространению знаний «Үшқоңыр» в Алматинской области. В 2015 году на базе цент­ра была создана площадка по демонстрации израильских сельскохозяйственных технологий по капельному орошению.

Говоря о работе в рамках стипендии «Болашак», могу отметить, что более 87 стипендиатов прошли курсы специализации и стажировки в ведущих медицинских центрах и клиниках Израиля. Учитывая хорошие позиции израильских университетов в мировых рейтингах высших учебных заведений, сотрудничество с вузами этой страны является одним из перспективных направлений работы.

В ближайшее время мы планируем усилить сотрудничество в рамках программы «Болашак», чтобы наши граждане имели возможность повысить квалификацию не только в рамках стажировок для специалистов, но и получать полноценное высшее образование в ведущих вузах Израиля.

– Между Казахстаном и Израилем действует межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Как бы вы оценили ее значение в развитии двусторонних отношений?

– Действительно, на основе соглашения между правительствами наших стран в сентябре 1992 года была образована Казахстанско-израильская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. МПК играет ключевую роль в развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами и стала одним из эффективных инструментов решения задач, представляющих обоюдный интерес. Главная цель работы МПК – создать благоприятные условия для развития внешнеэкономических отношений Казахстана с Израилем, оказывать содействие казахстанскому бизнесу и предпринимательству в сотрудничестве с израильскими партнерами. Благодаря работе этой комиссии развивается инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, укрепляются связи между представителями сельского хозяйства двух стран, на новый уровень выходит взаимодействие в области инноваций. На сегодня было проведено уже семь заседаний комиссии, причем седьмое заседание состоялось в период 24–26 ноября текущего года в Астане.

– Какие отрасли экономики Израиля наиболее привлекательны для казахстанского бизнеса и наоборот? Не могли бы вы назвать наиболее значимые совместные проекты в экономической сфере?

– Одним из приоритетных направлений сотрудничества остается сфера сельского хозяйства. Глава нашего государства неоднократно в своих вступлениях приводил Израиль в качестве примера эффективного внедрения инновационных технологий в агропромышленном секторе.

Ряд регионов Казахстана уже имеет успешный опыт сотрудничества с израильскими компаниями. Так, с 2006 года на территории Южно-Казахстанской области реализовано несколько совместных проектов, в том числе завод по производству и переработке томатов, птицеводческий комплекс.

Особого внимания заслуживает первый в Казахстане комплекс по выращиванию и переработке мяса индейки, производственной мощностью 10 тысяч тонн мяса в год, созданный компанией «Ордабасы кус» с израильским партнером M.A.D. Corporation. Сегодня продукция этого комплекса экспортируется в страны СНГ.

Помимо этого, мы считаем возможным усилить совместную кооперацию в сфере IT и венчурного капитала. Одним из первых шагов в этом направлении может стать заключение соглашения между АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и израильским агентством, отвечающим за сотрудничество в области научно-исследовательских работ. Подписание этого документа корреспондируется с Национальным планом по реализации Пяти институцио­нальных реформ Главы нашего государства и в перспективе открывает возможность для выхода на такие приоритетные направления сотрудничества, как взаимное инвестирование в инновационные технологии, развитие инновационных кластеров, создание совместных венчурных фондов и технопарков.

– Какова ваша оценка текущего состояния торгово-экономического сотрудничества?

– Анализ динамики торгово-экономических отношений показывает, что падение мировых цен на энергоносители, а также волатильность на финансовых рынках, к сожалению, привели к резкому снижению объемов взаимной торговли между странами. Общий объем товарооборота в 2015 году составил 311 миллионов долларов, тогда как в 2014 году этот показатель превышал 1,5 миллиарда долларов. По сравнению с 2014 годом произошло резкое падение объема экспорта на 80%, а импорта – на 35%.

С другой стороны, наблюдаются положительные тенденции. Так, по данным Министерства экономики Израиля, объем торговли между странами за первое полугодие нынешнего года вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

В ближайшей перспективе двусторонние внешнеэкономические связи будут испытывать растущее воздействие интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Израиль рассчитывает в текущем году вступить в формальные переговоры и в среднесрочной перспективе выйти на заключение соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на ухудшение глобальной экономической конъюнктуры, казахстанско-израильское экономическое сотрудничество обладает солидным запасом прочности.


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