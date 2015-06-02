Израильского солдата наказали за поедание некошерного сэндвича

Израильского солдата, эмигрировавшего из США, наказали за то, что он, будучи в военной форме, съел некошерный сэндвич, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру.
Бутерброд со свининой ему приготовила бабушка, передает Associated Press
.
Изначально молодого человека (его имя не уточняется) приговорили к 11 дням заключения. Однако после того, как его родственники пообщались со СМИ, а местный законодатель написал министру обороны, наказание было изменено. Военнослужащего обязали в течение того же срока постоянно находиться на базе.
По информации израильских СМИ, солдат, который недавно переехал в Израиль из Бостона, не был в курсе строгих армейских правил относительно пищи.
В израильской армии разрешается употребление только кошерной еды. Это пища, которая полностью отвечает всем требованиям кашрута
. Некошерной едой, в частности, является свинина, некоторые насекомые, крабы, дельфины и осьминоги.