Изрезанный труп девушки нашли в одной из квартир в Шымкенте

Закон и Порядок
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Екатерина Елисеева
Фото из источника
В Шымкенте полицейские раскрыли убийство девушки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города. 

"17 января 2022 года в управление полиции Абайского района поступило сообщение об обнаружении трупа девушки в квартире одного из домов по улице 1 Мая города Шымкента. По приезду на место происшествия следственно-оперативная группа установила личность девушки, ей оказалась гражданка 1994 года рождения. При осмотре трупа установлены ножевые ранения", – говорится в сообщении. 

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье "Убийство" Уголовного кодекса РК. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны 18-летний и 19-летний жители Туркестанской области, которые при допросе признали свою вину в совершении данного преступления. Подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время по факту проводится расследование", – дополнили в ведомстве. 

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