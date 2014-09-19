Изучать историю системно и скрупулезно Статьи 688 Ханкельды АБЖАНОВ

На востоке это – Берель; в центральном регионе – место Аныракайской битвы с калмыками; на западе – священный Сарайшык (Сарайчик), облюбованный ханами Золотой Орды, на юге – Туркестан.



Ханкельды АБЖАНОВ, директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, член-корреспондент НАН РК:



"Мы должны знать и изу­чать свою богатую историю. Для этого делается очень многое. Так, например, нами был объявлен Год истории, и со всех концов света – Китая, Ирана и других государств – были собраны письменные источники по истории казахов. Сколько сведений передавалось из уст в уста, из поколения в поколение, и мы все это должны сохранить для своих потомков", – отметил Президент. При мощной поддержке государства историческая наука Казахстана сегодня не просто поднялась на очередную новую ступень, но стала качественно иной в своей ответственности "понимания" духовных ценностей, правил и морали нашего общества. А ее методологии пронизаны национальным пониманием истории, в которой не бывает только черного или только белого цвета.



Глава государства сам давно и предметно занимается вопросами национальной истории. Именно Президент предложил разработать специальную программу исторических исследований "Народ в потоке истории". Наш Институт уже четвертый год работает по новому Закону о науке. И реализует научные программы, которые соответствуют задачам, озвученным Президентом. Наши ученые сегодня заняты изучением истории Казахстана, начиная от сакского периода и до независимости. За последние годы крупнейшим достижением нашего института стали монографии по истории государств древности и средних веков, обычаям и традициям, памятниковедению, выдающимся личностям. Так, профессор Ахмет Тохтабай первым среди ученых издал капитальный научный труд, посвященный истории исконно казахской борзой – тазы. Кроме того, он также первым опубликовал другое интересное сочинение о казахском коне. У нас есть другие важные разработки по средним векам. К примеру, монография Зардыхана Кинаятулы об истории Казахской степи в системе империи Чингисхана и ее влиянии на развитие казахской государственности. Следующее исследование касается истории голодных лет, так называемого голодомора, разразившегося в Казахстане в 30-х годах XX века. Изучение этого периода в советское время было под запретом. Специалисты нашего Института подошли к этой теме с новой стороны, и мы нынче готовим новое документальное историческое исследование о голоде в 1921, 1931–33 годах. Продолжается исследование движения "Алаш", также находившегося в советские годы под запретом. Сотрудники института внесли большой вклад в подготовку энциклопедии "Национально-освободительное движение казахского народа". На эти и другие исследования государство выделяет большие ресурсы.



К 25-летию независимости Казахстана в 2016 году коллектив института должен завершить другой большой труд – 10-томную "Историю Казахстана". В ней мы поднимаем ранее закрытые для изучения страницы нашей истории. Таким образом восполняются так называемые "белые пятна". Например, речь пойдет об антропологии казахов в разные периоды истории или о Каракалпакской автономной области, которая до начала 30-х годов являлась частью Казахстана. Такие моменты из нашей истории раньше не освещались в академических изданиях.



Нурсултан Абишевич подчеркивал, что эти исследования важны для формирования нового исторического мировоззрения нации и осмысления новейшей истории нашего государства. Поэтому огромное внимание со стороны государства к исторической науке не случайно. Ведь будущее нации, дальнейшее развитие национальной идеологии, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине невозможно без опоры на историческое прошлое.



И еще. В сфере науки положительный результат формируется при наличии "трех китов" – спроса со стороны общества, предложений со стороны ученых и государственного регулирования. На национальную историю в нашем обществе всегда был и продолжает существовать большой спрос. Ученые смогли удовлетворить этот голод по историческому прошлому только с обретением Казахстаном суверенитета. В советские годы мы смотрели на свою историю чужими глазами, в частности, с точки зрения европейской науки. Это отнюдь не означает, что европейское миропонимание хуже или лучше. Нет, просто мы должны взять из прошлого самый лучший жизнеспособный опыт (к примеру, передовые принципы научного познания – принципы объективности, системности, историзма, которые уже доказали свои созидательные возможности) и двигаться дальше по пути развития мощного идейного течения в национальной мысли Казахстана.



У казахского народа чрезвычайно богатая и интересная история. На территории современного Казахстана первые люди появились более миллиона лет тому назад! Такой историей редко какой народ может похвалиться. Например, в Америке первые люди появились всего 50 тыс. лет назад. Нам досталось богатое наследие – собранный устный казахский фольклор составил 100 томов, обработано 5 тыс. кюев. Именно благодаря такому запасу духовной прочности наш народ сумел пережить джунгарские войны, колониальное иго, советский тоталитаризм. И выжил, обретя суверенитет и начав отсчет своей новейшей истории.