Изучать казахский язык с помощью ИИ предложили в Халық Кеңесі

Қазақ тілі

Участники предложили внедрять мобильные приложения и образовательные IT-продукты с искусственным интеллектом

Фото: Пресс-служба Халық Кеңесі

В Казахстане предложили активнее использовать цифровые платформы, мобильные приложения и искусственный интеллект для изучения государственного языка. Инициативу обсудили на республиканской конференции общественной группы «Бірлік» при Қазақстан Халық Кеңесі, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Халық Кеңесі.

Главными темами встречи стали реализация Послания Президента «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», укрепление общественного согласия и развитие государственного языка. В ней приняли участие представители Халық Кеңесі, депутаты Курултая, общественные деятели и руководители этнокультурных организаций.

Участники подчеркнули, что знание казахского языка открывает дополнительные возможности для профессионального роста, помогает лучше понимать историю и культуру страны и способствует укреплению общей гражданской идентичности.

«Отмечая исключительную важность развития и обучения казахскому языку, участники заседания выработали ряд практических предложений и инструментов для его эффективного изучения. В частности, предложено активно внедрять и масштабировать современные цифровые образовательные платформы, мобильные приложения и IT-продукты с применением искусственного интеллекта, которые делают освоение языка доступным, быстрым и понятным для граждан всех возрастов», — сообщили в пресс-службе Халық Кеңесі.

Председатель общественной группы «Бірлік» Иван Георгиади поддержал позицию Главы государства о недопустимости противопоставления казахского языка другим языкам и использования языкового вопроса для раскола общества.

Представители Ассоциации русских, славянских и казачьих этнокультурных объединений также отметили важность последовательного развития государственного языка при сохранении уважения к культуре всех этносов Казахстана.

Отдельное внимание уделили роли Халық Кеңесі в общественной жизни страны. Заместитель председателя Қазақстан Халық Кеңесі Дмитрий Останькович и руководитель профильного отдела Секретариата Галым Шойкин рассказали о возможностях участия этнокультурных объединений в обсуждении государственных реформ и решении социально-экономических вопросов.

Председатель Комитета общественного согласия и общенационального единства Халық Кеңесі Марат Азильханов отметил, что положения Послания Президента развивают концепцию «Таза Қазақстан» и принцип «Закон и Порядок», а также предусматривают новые подходы к экономическому развитию страны.

В ходе конференции обсуждались внедрение искусственного интеллекта в государственное управление, развитие цифровой экономики, разработка нового Гражданского кодекса и участие общественности в реализации программы «Народная стройка».

Участники также рассмотрели вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, роста доходов населения, модернизации транспортной инфраструктуры, рационального использования водных ресурсов и развития энергетики.

По итогам конференции приняли резолюцию с рекомендациями и планом совместных действий Халық Кеңесі, группы «Бірлік» и этнокультурных объединений. Документ предусматривает поддержку государственных реформ, развитие общественного диалога и продвижение казахского языка как одного из ключевых факторов общенационального единства.

#казахский язык #развитие госязыка #Халық кеңесі

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