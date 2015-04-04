Свежий выпуск
Изучать проблемы на местах
Ольга ФАЙНШТЕЙН, Астана
Основная цель выездного заседа-ния совета – тесное взаимодействие с личным составом территориальных подразделений и непосредственное изучение социально-правового положения сотрудников органов внутренних дел. Как сообщила пресс-служба МВД РК, на совете были рассмотрены актуальные вопросы реализации норм и положений Закона «Об органах внутренних дел» по обеспечению социальных гарантий сотрудников полиции.
Председатель общественного совета при МВД Марат Когамов отметил, что выполняемые сотрудниками полиции задачи зачастую сопряжены с риском для здоровья и жизни, на стражей порядка ложится огромная физическая и моральная нагрузка, личный состав привлекается к службе в любое время суток. При этом существующая заработная плата рядового полицейского не позволяет покрыть оплату частных детских садов, коммунальных услуг, проезд на общественном транспорте и другие социально значимые расходы, не говоря уже об аренде и приобретении жилья.
В новый Закон «Об органах вну-тренних дел» включены нормы по выплате сотрудникам полиции подъемного пособия при служебном перемещении, получению в собственность жилья, выданного из государственного жилищного фонда, а также выплате компенсации за наем жилища. Вместе с тем, как отмечено на заседании совета, выплата компенсации за наем жилья и пособия при перемещении по службе не распространяется на основную долю сотрудников органов внутренних дел.
По мнению Марата Когамова, указанные социальные гарантии необходимо предусмотреть для всех сотрудников полиции.
По итогам заседания советом отмечена необходимость проработки вопросов повышения денежного содержания, пенсионного обеспечения, социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, в том числе по установлению единого уровня оплаты труда для всех правоохранительных органов, в рамках Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы РК на 2014–2020 годы.

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