Изучение истории продолжается Свежий выпуск 444 Айнур КЕМБАЕВА

В нем приняли участие директор Национальной библиотеки РК Алибек Аскаров, директор Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Такен Молдакынов и директор Национального историко-культурного и природного заповедника-музея «Улытау» Бахтияр Кожахметов.

– Одним из основных направлений пяти институцио­нальных реформ Главы государства является формирование нации единого будущего. А будущее ни одной страны невозможно без созидания и оценки прошлого, изучения национальной истории и культуры, – сказал Алибек Аскаров.

Он отметил, что изучение истории предполагает обращение к древним рукописям и книгам, кропотливый и неустанный труд над письменными памятниками в библиотеках. Сегодня в Казахстане особое внимание уделяется развитию библиотечного дела, совершенствованию работы книгохранилищ, их технической оснащенности. Казахстанские библиотеки принимают активное участие в культурной и общественной жизни страны, в реализации и популяризации национальных идей «Мәңгілік Ел» и государственной программы «Мәдени мұра».

– Национальная библио­тека в Алматы проводит самые различные мероприя­тия в рамках празднования 550-летия Казахского ханства и патриотического проекта «Мәңгілік Ел». К примеру, с начала года мы предлагаем посетить нашу масштабную выставку, где представлено более 3 тысяч рукописей, книг и редких исторических документов, – рассказал А. Аскаров.

Также он сообщил, что в рамках программы «Мәдени мұра» выпущено 160 томов книг общим тиражом 350 тыс. экземпляров и завезено в страну около 5 тыс. различных ценных исторических документов. Национальная библиотека РК, чтобы внести свой вклад в патриотический проект «Мәңгілік Ел», ищет новые данные письменных источников, заинтересована в приобретении редких рукописей.

История и культура любого народа неразрывно связаны с историей сопредельных государств, они развивались во взаимодействии и взаимовлиянии. Как отметил Бахтияр Кожахметов, археологические находки и памятники повествуют об отношениях различных народностей на евразийском пространстве в разных сферах.

– Данные письменных источников, археологические раскопки и находки в Карагандинской облас­ти убедительно говорят о взаимосвязи исторических корней народов Центральной Азии, Восточной и Центральной Европы, Алтая, Приуралья, Поволжья, Средней и Передней Азии, о многочисленных контактах кочевых и оседлых культур Евразии, – подчеркнул директор заповедника-музея «Улытау».

Одним из памятников, свидетельствующих о тес­ных и плодотворных связях древних кочевых и оседлых народностей, является Улытау. Именно Улытау стал первым центром Золотой Орды, и именно с этим мес­том связано дальнейшее закономерное развитие таких этносов, как казахи, ногайцы, узбеки, татары, башкиры и другие. История казахского народа и археологические данные доказывают, что взаимо­влияние культур – закономерное явление развития цивилизации.

Не менее значима в отечественной истории и Жамбылская область. Здесь, между реками Шу и Талас, ханы Керей и Жанибек основали Казахское ханство. И именно здесь состоятся основные мероприятия по празднованию 550-летнего юбилея Казахского ханства.

– Сегодня идет активная подготовка к этому важному событию. Строится музейный комплекс «Древний Тараз», возводится здание национально-культурного центра, совершенствуется инфраструктура наших исторических памятников, – сообщил директор Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Такен Молдакынов.