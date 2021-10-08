Изучение начинается с толерантности

Диглоссы, но не билингвы

Он выучил родной язык, когда уже разменял пятый десяток. Причем так, что напиcал серию книг под названием «Ситуативный казахский». Сегодня Канат Тасибеков делится своим опытом.

– С чего начать изучать язык?

– Мой совет – пойти в магазин и купить трехтомник «Ситуативный казахский». Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, остальное – правда. А если серьезно, то сегодня я хотел бы дать совет не как педагог, а как человек, который сам прошел путь овладения родным языком. Эффективность любого обучения, мы все знаем, зависит от потребностей или настоятельной необходимости. Каждый из нас наверняка сталкивался с такой ситуацией, когда русскоязычный казах едет по делам, допустим, в Турцию, и за два месяца начинает говорить на языке чужой ему страны, хотя до этого, прожив лет 30–40 у себя на родине и являясь сыном казахов, не заговорил на родном языке. Вроде парадокс, но на самом деле ничего удивительного. Любой другой язык и казах, и не казах быстро осваивают, чтобы быть конкурентным, вписаться в социум, а вот для овладения государственным языком пока, к сожалению, нет таких жестких стимулов. Хотя, справедливости ради надо признать, говорящих или хотя бы понимающих его становится все больше, и подвигают к этому, как ни странно это в наш прагматичный век, такие нематериальные понятия, как честь – намыс, желание знать свою культуру, страх потерять национальную самоидентику. Это у казахов, а у казахстанцев других национальностей – желание чувствовать себя полноценными гражданами страны, которую они считают единственной родиной и свою жизнь за ее пределами не представляют. Честно говоря, сейчас редко увидишь казаха, не говорящего на казахском, и не казаха в Казахстане, не понимающего на казахском. То есть подвижки есть, но все равно мы недовольны, это ведь свойство человеческой натуры.

– Что для Вас лично стало толч­ком или стимулом выучить родной язык так, чтобы даже писать учебники для других?

– Я выучил язык не для того, чтобы стать авторитетом в национал-патриотической среде, или тем более для сдачи теста, чтобы получить должность. У меня этот процесс – изучение родного языка – начался с того, что однажды я, уже седовласый человек, понял, что, не зная его, не могу называть себя в полной мере казахом. Пусковым крючком к этому стал момент, когда оказалось, что не только по-русски, но даже по-французски, на котором говорил без году неделя, сказать что-то мне было легче, чем на родном языке.

Не менее важным фактором явилось и то, что дожив до 50 лет, пройдя обучение в аспирантуре в Москве, стажировку во Франции, достигнув каких-то успехов в бизнесе и имея что сказать соотечественникам, я не мог донести это до них. Говорить на русском языке – это заведомо проигрышная позиция, ты просто не будешь ни услышан, ни выслушан, так как самые важные в обществе дискуссии – о судьбе языка, введении латиницы, да и вообще о будущем страны – априори должны вестись на государственном языке. Не будем забывать, что последние 30 лет мы живем в условиях, когда идет становление национального государства.

– И Вы начинали учить язык с нуля?

– Нельзя сказать, что я совсем не знал его, но, как и другие шала-казахи, чтобы донести до собеседника сложную мысль, переходил на русский. Мог, например, попросить себе чай с молоком, однако поучаствовать в диспуте, чтобы высказать свою мысль по вопросам гражданского общества, как и миллионы соотечественников, гордо называющих себя билинг­вами, не мог.

Это говорит о том, что большинство людей в нашей стране никакие не билингвы, а диглоссы. Диглоссия – это когда люди владеют двумя языками, но один из них для бытового общения, а второй (обычно это один из мировых языков) – для другой, более «высокой» сферы применения (в науке и образовании, книжно-письменной культуре). Поэтому мы должны стать для начала хотя бы билингвами, для которых казахский стал бы таким же ин­струментом, как русский. Это я говорю о русскоязычных казахах. Люди других этносов, к сожалению, не владеют государственным языком даже на бытовом уровне. И это происходит зачастую не по их вине – в условиях города очень тяжело найти полностью казахскоязычную среду.

Энциклопедия казахской жизни

– А Вам с проблемой отсутствия среды общения не приходилось сталкиваться?

– Когда я учил язык, то бывало так, что намеренно ходил на заседания оппозиционеров, чтобы не просто слушать, но и принимать участие в дискуссии. От них прямиком шел в казахский ТЮЗ имени Мусрепова, брал билет на первый ряд (лет 12–15 назад они стоили всего 500 тенге). Скоро я выучил репертуар театра наизусть, перезнакомился со всеми актерами и относительно чисто заговорил на родном языке. Много дало еще общение с оралманами-кандасами из Монголии и Китая, но самым главным источником для изучения родного языка стало чтение книг. Главная из них – «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. Эту эпопею я считаю не просто образцом высокой литературы на уровне лучших мировых бестселлеров, но и величайшим памятником тому времени, которое описано в романе. Автор сумел создать в своей эпопее образ нашего народа из отдельных характеров, описал неповторимый быт, а главное – мы слышим язык: сочный, богатый, многогранный. Понятный и непонятный одновременно, он сильно отличается (не по сюжетной канве, а по тонким нюансам, передающим духовный мир казахов) от обоих переводов на русский, которые я читал до этого. Сделав «Путь Абая» главным источником приобщения к казахскому языку, я прибегнул к тому же методу, каким пользовался при изучении французского. Он заключается в следующем. Цветной картон для детских поделок разрезал на маленькие кусочки, на цветной стороне писал слово или маленькую фразу на казахском, а на белой – перевод на русский.

Эти карточки-картонки всегда были со мной. Гулял ли, пил ли чай или сидел в гостях – я доставал их из кармана, читал слово в оригинале, а потом вспоминал его перевод. Если делал это на автомате, то клал картонку в другой карман, а если нет, возвращал на место и начинал учить заново. Этот метод, можно сказать, мой авторский, изобрел я его в Москве, когда готовился к стажировке во Франции. Времени было мало, и чтобы никто не отвлекал от зау­чивания новых слов, садился в метро на Кольцевой, пятой линии и ездил по кругу. Когда через 9 месяцев попал в Париж, то не испытывал никаких языковых проб­лем. Но казахский я учу больше 9 лет, и до сих пор не удовлетворен. Одна из сложностей нашего языка – на нем нужно говорить образно, красиво и правильно. По-другому нельзя. Это когда говоришь на французском и английском, то носители языка, видя перед собой иностранца, прощают огрехи, а казахи – нет. И это нормально. Мы же тоже лучше относимся к тем этносам, которые пытаются говорить на нашем языке, но подсознательно, не высказывая это вслух, осуждаем своих.

Пока я читал «Путь Абая» на казахском (иногда по одной страничке в день), у меня появилась мысль об адаптации эпопеи по методу чтения Ильи Франка для русскоязычных казахстанцев – казахов и не казахов. Я даже поделился с нею с сыном классика – Муратом Ауэзовым. Кажется, эта мысль ему понравилась, он обещал подумать.

Монголия:

далекая и близкая

– Это правда, что «Путь Абая» натолкнул Вас на поездку в Монголию?

– Именно так и было. Там, в одном из 13 аймаков, который носит название Баян-Улгий, население на 90% состоит из казахов. Я туда поехал для того, чтобы посмотреть на уходящую натуру, связанную с кочевым образом жизни в первоз­данном виде. Население этого аймака живет, как жили наши предки и 100, и 200, и 500 лет назад, и это как раз та жизнь, которая описана в эпопее Ауэзова. Отсутствие удобств компенсируется экологически чис­той жизнью в юрте. Пробыв в этом аймаке около месяца, я испытал огромный душевный подъем и всепоглощающую любовь к свое­му народу, когда, находясь под звездным небом, слышал, как за войлочной стеной юрты говорят на родном языке, а из казана в это время доносится божественный аромат – варится мясо барашка, которого специально зарезали в честь меня.

Так меня встречали в каждом селении, а их было десятки на моем пути. Монгольские соотечественники узнавали о моем приезде по местному радио на казахском языке. Когда-то в столице аймака, одноименном городке Баян-Улгий, было и телевидение, и газеты на казахском. Сейчас их нет. Казахи, конечно, живут в Монголии вольно, никто их там не притесняет, и все же это чужое государство, поэтому никто не финансирует казахские СМИ.

Когда в 9 вечера начинает свою работу казахская радиостанция, все жители казахских юрт прилипают к маленьким приемникам, чтобы услышать новости на родном языке. Она же сообщила и о моем приезде. В Монголию моя экспедиция, которую я назвал «Четыре Алтая» (Рудный Алтай в ВКО, Горный Алтай России, монгольский Алтай в Баян-Улгий и китайский Алтай в городе, который так и называется Алтай, но туда мы в тот раз не попали), выезжала из Усть-Каменогорска. Местное телевидение осветило наш маршрут, затем о нас рассказали СМИ Горного Алтая. Там, в поселке Косагач на границе с Монголией, живут одни казахи. В центре аймака Баян-Улгий, одноименном городке, в первый же день пребывания у меня взяли интервью. Таким образом, все казахи Монголии знали, кто я такой, зачем приехал, поэтому в какое бы селение ни прибыл, вопросов вообще не задавали, а просто встречали как дорогого гостя. Смею предполагать, что я не уронил чести казахстанского казаха – давал бата, пел на тоях, вел неторопливые, степенные беседы со стариками.

На всех праздниках и тоях поют. Когда я был на тое, аким поселка взял домбру и спел в мою честь. Я был в июле, это месяц свадеб на казахских джайляу, в остальное время в Баян-Улгий холодно.

Сейчас жду не дождусь, когда закончится пандемия, чтобы снова выехать в Монголию. Мои многочисленные друзья по всему свету тоже ждут этого. Французы, например, серьезно настроены на поездку. Всем хочется соприкоснуться с чем-то настоящим, что не успела нивелировать цивилизация.

Я в Монголии увидел тех казахов, про каких говорили и Бельгер, и путешественники, которые, побывав на просторах Великой степи, описали наших предков как людей неторопливых, щедрых, гостеприимных, добрых и очень наивных, что очень соответствует правде. Монгольские соотечественники так и говорили: «С монголами мы живем дружно. Но хочется домой. Передай казахскому президенту, путь он нас заберет отсюда вместе с землей».

И вот что я заметил – они никогда не кричат на детей, за провинности не наказывают, а просто увещевают. И мне кажется, это имеет больший эффект. И еще я заметил, что монгольские казахи немногословны, речь у них не так цветиста, как у китайских казахов. Я это объясняю тем, что у соотечественников в КНР есть огромное преимущество – у диас­пор, живущих в Урумчи, Кульдже и Алтае в многоэтажных благоустроенных домах, успели сформироваться городской казахский язык и культура.

А в Монголии я увидел настоящий кочевой мир. Вообще, меня на эту поездку натолкнул Джимми Нельсон, известный фотохудожник из Великобритании. У него есть уникальный проект «Пока они не исчезли». Он снимает разные племена, в том числе казахов Монголии, которые кочуют со свои­ми стадами. Я с ним согласен: это действительно уходящая натура.

– А как Вы, патриот и популязатор родного языка, отнеслись к действиям так называемых языковых патрулей?

– На мой взгляд, был нарушен самый главный принцип нашей внутренней и внешней политики – толерантность. Отличительная черта нашего народа, не побоюсь сказать это, – стремление найти компромисс. И если появление этих языковых патрулей было ответом на высказывания некоторых российских политиков, то это не совсем правильно. Пословица «Таспен ұрғанды (атқанды) аспен ұр» (того, кто бросил в тебя камень, накорми едой) выражает миролюбивый характер нашего народа. Одно из свидетельств этому – казахи никогда не вели захватнических войн. Отвечать агрессией на агрессию – это не по-нашему, не по-казахски. Мы стараемся решить проблему ақылға салып, то есть добром. И языковой вопрос мы можем решить точно так же – добром, ведь опыт показывает, что репрессивными мерами добиться чего-то трудно. Конечно, должна быть соответствующая законодательная база, но на бытовом уровне мы не должны вестись на инсинуации. Не будем забывать замечательную пословицу, которую предки оставили нам в наследие: қолда барда алтынның қадірі жоқ (золотом не дорожат, когда оно под рукой). То, что мы живем в мире, – это и есть золото, которое нельзя терять.