​Изучили опыт Казахстана

Курсы проводились в течение двух недель. Лекцион­ные и практические занятия вели представители Администрации Президента, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Ассамблеи народа Казахстана, Академии госуправления, ответственные сотрудники ряда министерств, а также ведущие эксперты НПП «Атамекен», Национального управляющего холдинга «КазАгро», фонда «Даму», АО «Институт экономических исследований» и другие.

В рамках стажировки состоялось заседание «круг­лого стола» «Региональное развитие Республики Казахстан» с участием депутатов Парламента. С перспективами развития столицы и процессом оказания госуслуг участники ознакомились в ходе выездных занятий в центрах обслуживания населения и акимате Астаны.

Подобная стажировка прошла впервые. Ее организаторами выступили Академия госуправления при Президенте РК совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.