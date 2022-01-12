Известного блогера оштрафовали за нарушение комендантского часа в Нур-Султане

Общество
Фото из источника
Блогер Ерболат Жанабылов оштрафован за нарушение комендантского часа в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комендатуры столицы.     

В 01:30 часов ночи сотрудники столичной полиции на пересечении улиц Мангилик ел и Улы дала остановили автомашину, где находились двое пассажиров. Было установлено, что 26-летний водитель является блогером. Он пояснил, что после встречи с друзьями направляется домой.

За нарушение комендантского часа граждане были доставлены в управление полиции района Есиль. Все они привлечены к административной ответственности по статье 476 пункта 10 КРКоАП. Решением суда нарушители заплатят штраф в 10 МРП.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что комендантский час продолжается. Передвижение в пешем порядке, а также транспортных средств запрещены. Разрешение на передвижение дано только задействованным в жизнедеятельности столицы.

Находитесь дома, без необходимости не выезжайте за территорию города и контролируйте местонахождение своих детей. Все это делается для вашей безопасности и сохранения порядка», – уточнили в полиции.

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