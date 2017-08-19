Известного казахстанского юриста Джохара Утебекова хотят лишить лицензии

Общество
Фото: Ratel.kz
Известного казахстанского адвоката Джохара Утебекова и его коллегу хотят лишить лицензий из-за нашумевшего дела о краже миллиарда тенге у бывшего министра спорта и туризма Темирхана Досмухамбетова. Об этом Утебеков сообщил в Facebook, передает Kazpravda.kz.

"На меня и Алимжан Оралбай замначотдела ДВД Алматы Даурен Ибраимов наябедничал в коллегию адвокатов. Решил лишить нас лицензий. Следователь сильно переживает из-за потерпевшего экс-министра спорта Досмухамбетова. Считает, зря мы рассказали в СМИ и фейсбуке про похищенные у того из особняка в элитном районе 3 миллиона долларов, 50 тысяч евро и часы за 150 тысяч евро. Говорит, это тайна расследования. Я так понял, нам скоро полиция запретит даже смотреть на дворцы чиновников. И что ведь самое интересное в жалобе! Следователь особо выделил место, откуда я написал пост в фейсбуке про него: Грузия, Тбилиси. На что Ибраимов хотел этим намекнуть? Разрушительное влияние заграницы?" - написал юрист.

Ранее Утебеков сообщал, что следователь ДВД Алматы потребовал от его коллеги подписку о неразглашении тайны следствия.

"Это абсолютно незаконно! В деле нет никакой тайны. Есть только один секрет, и то Полишинеля. И касается он имущества потерпевшего. Почему экс-министр спорта живет во дворце в Баганашыле? Каким тяжелым трудом он заработал миллиард? Зачем скромному физкультурнику часы за 150 тысяч евро? Вот так полиция ради Темирхана Досмухамбетова пытается закрыть рот защите! Почему же вместо этого она не интересуется происхождением космических денег у министра?" - задается вопросом специалист.

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