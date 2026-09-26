Известного тамаду задержали в Шымкенте

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Предположительно у него изъяты наркотические вещества

Фото: Polisia.kz

В одном из гостиничных комплексов Шымкента полицейские задержали известного тамаду по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 36-летний житель Астаны гражданин С, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД 

В ходе обыска в номере обнаружен и изъят полимерный пакет с белым порошкообразным веществом, а также вещество растительного происхождения.

Вместе с мужчиной находилась женщина, которая, по предварительным данным, оказывает интимные услуги.

Задержанный пояснил, что изъятые вещества являются мефедроном и так называемым «маком» и были приобретены им для личного употребления. Точный состав и количество изъятых веществ устанавливаются.

«Проводится досудебное расследование. Иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежат»,  детализировали в правоохранительных органах.

Ранее  в Алматы задержали злоумышленников, которые представлялись сотрудниками УБОП и под угрозой оружия требовали у жителя мегаполиса деньги. 

#задержание #Шымкент #тамада #ЗИП

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