Известного тамаду задержали в Шымкенте

Предположительно у него изъяты наркотические вещества

Фото: Polisia.kz

В одном из гостиничных комплексов Шымкента полицейские задержали известного тамаду по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 36-летний житель Астаны гражданин С, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

В ходе обыска в номере обнаружен и изъят полимерный пакет с белым порошкообразным веществом, а также вещество растительного происхождения.

Вместе с мужчиной находилась женщина, которая, по предварительным данным, оказывает интимные услуги.

Задержанный пояснил, что изъятые вещества являются мефедроном и так называемым «маком» и были приобретены им для личного употребления. Точный состав и количество изъятых веществ устанавливаются.

«Проводится досудебное расследование. Иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежат», – детализировали в правоохранительных органах.

Ранее в Алматы задержали злоумышленников, которые представлялись сотрудниками УБОП и под угрозой оружия требовали у жителя мегаполиса деньги.