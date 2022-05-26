Общество
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Зарина Москау

Служение народу

Известному ученому, тюркологу, государственному и общественному деятелю Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет.

В честь знаменательной даты Международная Тюркская академия провела в Национальной академической библиотеке меж­дународную научную конференцию «Кісілік келбеті» («Лик человечности»).

Несколько ступеней вверх по лестничному пролету в фойе – и взору предстает выставка. Книги, книги, много книг на самые разные темы, написанные самим юбиляром и подаренные ему известными авторами. В два ряда – награды, заслуженные многолетним трудом.

– Мырзатай Жолдасбеков – один из немногих людей, продолжающих дело Мухтара Ауэзова, Алькея Маргулана и других славных сынов, посвятивших жизнь своему народу. Мырзатай Жолдасбеков – настоящий пример служения своей стране, – отметил, выступая с приветственным словом, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали.

Теплые слова поздравления адресовали юбиляру видные политические деятели, ученые Куа­ныш Султанов, Адиль Ахметов, Жабал Ергалиев, Дихан Камзабек. Каждый из них говорил о роли Мырзатая Жолдасбекова в развитии отечественной науки, казахского языка, тюркологии, в деле воспитания подрастающего поколения.

За плодотворный многолетний труд и весомый вклад в развитие тюркологии в стране президент Тюркской академии вручил ученому специально учрежденную МТА медаль Вильгельма Томсена.

В Казахстане Мырзатая Жолдасбекова знают как государст­венного деятеля, соратника Елбасы, стоявшего у истоков независимости РК, и как видного ученого, автора десятков трудов, посвященных истории казахского народа, литературе Великой степи, казахскому языку.

В ходе торжественного меро­прия­тия собравшимся был презентован разработанный Тюркской академией сборник на 14 языках, где представлены научные и художественные переводы текста надписи в честь Кюльтегина – на азербайджанском, английском, венгерском, казахском, китайском, корейском, кыргызском, монгольском, немецком, русском, татарском, турецком, тувинском, французском языках.

В биографии Мырзатая Жолдасбекова есть период дипломатической работы, когда он был послом Казахстана в Исламской Республике Иран.

– Когда я в качестве посла вручал верительные грамоты президенту Ирана, он сказала мне слова, которые врезались в память: «Вы приехали не в чужую страну. Тегеран вам родной», – вспоминал юбиляр, высказывая слова благодарности за организованный вечер.

– Вы гордость всего тюркского мира и принадлежите не только Казахстану, – отметил, поздравляя ученого, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Казахстане Маджид Самадзаде Сабер.

Свои поздравления также озвучили Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в РК Уфук Екиджи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в РК Агалар Атамогланов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в РК Батыр Реджепов, руководитель фонда «Отандастар» Абзал Сапарбекулы и другие.

Известная исполнительница народных песен Ардак Балажанова спела песню, которую когда-то написала и напевала мама Мырзатая Жолдасбекова. А кюйши Жангали Жузбай, Ардаби Маулет порадовали всех виртуозным исполнением на домбре кюев Мырзатая Жолдасбекова.

Мероприятие прошло неформально и душевно, это было не собрание официального толка, а встреча давних друзей, близких людей, единомышленников, где главным посылом были слова «Аман болыңыз!» – «Будьте здоровы и благополучны!».

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