Известных казахов занесут в единую электронную базу
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инициировал создание электронной базы данных известных казахов, передает Kazpravda.kz.
"Историческая родина должна знать своих талантливых сородичей, которые, несмотря на то, что всю жизнь прожили за пределами Казахстана, прославляли казахов своими знаниями и искусством. Я поручаю Правительству создать электронную базу известных казахов. Это откроет путь для казахов, которые живут вне исторической родины. Возрождение общественного сознания – это возрождение всех казахов. Единство – это единство всех казахов. Это главный вопрос. И это все возможно только благодаря спокойствию и миру в Казахстане", – отметил он на V Всемирном курултае казахов.
Открывая мероприятие, Глава государства обратился ко всем казахам за рубежом, передав им привет и отметив, что каждый из них – единственный и неповторимый.