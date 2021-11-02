Известный борец назначен омбудсменом по спорту в Казахстане

Политика
Екатерина Елисеева
Ислам Ильясович Байрамуков назначен на должность омбудсмена по спорту - внештатного советника министра культуры и спорта РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Ислам Байрамуков родился 12 июня 1971 года в селе Каменка района Турара Рыскулова Жамбылской области.

Серебряный призер Олимпиады в Сиднее по греко-римской борьбе. Двукратный обладатель Кубка Азии. В 2000 году стал чемпионом Азии. Чемпион восточноазиатских игр, неоднократный чемпион страны.

В 1989-1993 годы учился в Казахском государственном институте физической культуры, тренер-преподаватель по спорту.

В 2001-2003 годы учился на юридическом факультете Казахского национального университета имени аль-Фараби.

В 2003-2005 годы - Московский государственный социально-гуманитарный университет Министерства труда и социального развития РФ, экономический факультет.

В 2004 году перешел в педагогическую сферу.

Опыт работы:

С 1986 по 1989 годы – тренер по спорту в Алматинском училище олимпийского резерва имени Кажымукана Мунайтпасова.

С 1989 по 1993 годы - спортивный тренер-преподаватель в Казахском государственном институте физической культуры. 

С 1993 по 2004 год – штатный спортсмен сборной Республики Казахстан по вольной борьбе.

С 2007 по 2009 годы – старший тренер сборной Казахстана по вольной борьбе.

Общественная деятельность:

С 2000 года по настоящее время - в составе Ассамблеи народа Казахстана. Заместитель председателя Ассоциации карачаевцев и балкарцев РК. Председатель молодежного крыла при Ассамблее народа Казахстана.

Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, в 2000 году награжден орденом "Парасат", награжден медалью "ҚР Тәуелсіздігіне 10 жыл".

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