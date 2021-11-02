Известный борец назначен омбудсменом по спорту в Казахстане

Ислам Ильясович Байрамуков назначен на должность омбудсмена по спорту - внештатного советника министра культуры и спорта РК, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ислам Байрамуков родился 12 июня 1971 года в селе Каменка района Турара Рыскулова Жамбылской области.
Серебряный призер Олимпиады в Сиднее по греко-римской борьбе. Двукратный обладатель Кубка Азии. В 2000 году стал чемпионом Азии. Чемпион восточноазиатских игр, неоднократный чемпион страны.
В 1989-1993 годы учился в Казахском государственном институте физической культуры, тренер-преподаватель по спорту.
В 2001-2003 годы учился на юридическом факультете Казахского национального университета имени аль-Фараби.
В 2003-2005 годы - Московский государственный социально-гуманитарный университет Министерства труда и социального развития РФ, экономический факультет.
В 2004 году перешел в педагогическую сферу.Опыт работы:
С 1986 по 1989 годы – тренер по спорту в Алматинском училище олимпийского резерва имени Кажымукана Мунайтпасова.
С 1989 по 1993 годы - спортивный тренер-преподаватель в Казахском государственном институте физической культуры.
С 1993 по 2004 год – штатный спортсмен сборной Республики Казахстан по вольной борьбе.
С 2007 по 2009 годы – старший тренер сборной Казахстана по вольной борьбе.Общественная деятельность:
С 2000 года по настоящее время - в составе Ассамблеи народа Казахстана. Заместитель председателя Ассоциации карачаевцев и балкарцев РК. Председатель молодежного крыла при Ассамблее народа Казахстана.
Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, в 2000 году награжден орденом "Парасат", награжден медалью "ҚР Тәуелсіздігіне 10 жыл".