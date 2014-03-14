«…Известный и уважаемый народом батыр…»

Книга о легендарном батыре, признанном символе «века казахского рыцарства» (Ч. Валиханов) – серьезное прибавление к прежним историческим изыс­каниям автора. И новую работу отечественного историка с полным правом можно назвать второй частью документальной дилогии. Ранее читатели познакомились с монографией Ирины Викторовны «Хан Абулхаир: полководец, правитель, политик» (Алматы: Дайк-Пресс, 2007). Упомянем также безукоризненно подготовленное И. Ерофеевой и широко востребованное переиздание раритетной книги позапрош­лого столетия: «Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсакских, орд и степей».

Открывает книгу о Жанибеке глава «Степное рыцарство». Она весьма подробно рассмат­ривает значение батыров (военных вождей) в жизни кочевников. Не так-то просто было получить такой почетный титул. Отмечались этим званием организаторы барымты и военных набегов. И барымта, если перенестись в те далекие времена, никак не походила на обыкновенный грабеж. Насильственный угон скота – сложное и опасное занятие, им могли заниматься лишь отчаянные смельчаки, искусные и бесстрашные наездники, к тому же много значили в подобных противозаконных предприятиях ум, сообразительность, так что в таких дерзких, нередко ответных, так сказать, «поневоле обменных», вооруженных набегах степняки проходили школу боевой закалки и совершенствования воинского искусства. Конечно, не меньшее, а большее значение имели подвиги выдающихся храбрецов на поле сражения, вплоть до традиционно-обязательного поединка перед началом битвы. Этот поединок, кроме поражения и гибели одного из соперников, иного исхода иметь не мог.

Немало места в рассказе о «степном рыцарстве» уделено правам и привилегиям батыров, которые «составляли самую многочисленную группу военачальников казахских ополчений и являлись стержнем военной организации казахов». Они руководили боевыми операциями, выбирали начальников выше рангом, включая главу общеказахского воинского ополчения, занимались согласованной тактикой и практикой той или иной военной кампании.

Народное сопротивление жес­токой джунгарской агрессии вызвало к жизни блистательную когорту полководцев и командиров боевых отрядов. На всем протяжении непримиримого сопротивления казахского народа джунгарским захватчикам совместно действовали представители арис­тократической элиты (Абулхаир, Абулмамбет, Барак, Абылай) и начальники сражавшихся джигитов (Бокенбай, Жанибек, Кабанбай, Наурызбай, Раимбек и многие другие). Но отстаивать независимость и самостоятельную судьбу казахам приходилось и на других фронтах (калмыцком, ойратском).

Так протекали постоянные «боренья», в которых мужал народ, мужали выдающиеся его сыновья. Наиболее ярко и для современников, и для потомков это великое возмужание воплотилось в судьбе Жанибека Кошкарулы. И. Ерофеева, если можно так выразиться, с почтительной добросовестностью, в немалой степени вдохновленная легендами и сказаниями о великом батыре, красочно воссоздает его жизненный путь и неповторимый характер. Сначала – любознательный и на редкость сообразительный ребенок, потом – быстро освоивший военные навыки юноша, позднее – великолепный наездник и отважный воин.

Об этом речь идет уже во второй главе книги – «На пути к славе», в разделе «Наследник ратной доблести предков». Автор отмечает крепкое физическое и духовное здоровье Жанибека, прожившего почти девять десятилетий и сохранившего до конца своих дней бодрость и неутомимость. Что замечательно, так это огромный волевой жизненный посыл, уникальная целе­устремленность. Как повествуют предания, батыр «с юных лет старался познать окружающий мир и постоянно обращался за необходимыми знаниями к аксакалам разных родов и племен всех трех казахских жузов». Прославленные мудрецы степного края щедро делились огромным жизненным опытом с подающим великие надежды молодым человеком. Он безотказно получал полезные назидания, благопожелания-бата и практические советы, и эти наставления составили замечательное руководство на всю оставшуюся жизнь. Соединенная опека аксакалов помогла укреплению собственного достоинства, редкой рассудительности, неукоснительному соблюдению степного нравственного кодекса, правил верного поведения в любых житейских ситуациях. Все это пригодилось в зрелые годы, когда интеллектуально-духовный облик батыра, врожденный полководческий талант вызывали народное уважение и желание быть таким же, как Жанибек.

На протяжении всего историко-документального текста И. Ерофеева, о чем бы ни шла речь, от детального военно-географического «расклада» до взаимоотношений с российскими правительственными чиновниками, от рассказа об избрании сподвижника Жанибека, Абулхаира, верховным командующим воинскими силами трех жузов до его трагической смерти, никогда не теряет из виду «личные убеждения и поступки знаменитого родоправителя аргынов». И вызывающие большой интерес разделы книжных глав монографии «Между старшинами знатнейший» воспринимаются читателями как час­ти увлекательнейшей монументальной эпопеи, как патриотическое «чтение доброе», приближающее к нам эпоху, о которой вкупе с ее выдающимися представителями необходимо знать как можно больше и глубже.

Назовем эти части большого повествования: «Наследник ратной доблести предков», «Судьбоносная встреча», «В борьбе за свободу своего народа», «Главный сподвижник старшего хана», «Звание первого тархана», «Суровое время», «Осень знатнейшего батыра». Завершает книгу И. Ерофеевой «Память поколений (вместо послесловия»). То, что сказано автором, авторитетным и признанным знатоком обширного исторического материала, конечно же, читателя убеждает. Этому способствует, в частности, «Приложение», в котором помещены «Письма батыра Жанибека Кошкарулы российским императрицам и чиновникам Оренбургского края». Эти эпис­толярные послания даны в переводе с чагатайского тюрки. Здесь же даны факсимиле оригинальных текстов, современные фотографии местностей Калмактюбе и Карасуир, где проходили кровопролитные сражения, воспроизведена карта ХVIII века.

Обогатили «Приложение» также «Исторические документы и записи народных преданий о батыре Жанибеке и его ближайших потомках».

Ценное достоинство монографии «Между всеми старшинами знатнейший», конечно же, в обильном фактическом материале. Здесь и сведения о батырах ХVIII и ХIХ веков, и подробная, так сказать, «пошаговая» хроника многих сражений, и глубокий анализ военно-политической обстановки, и страшная трагедия «в жизни батыра Жанибека и всего казахского народа», когда случились горестные годы Великого бедствия. Это печальнейшее событие сохранилось в национальной памяти под названием Актабан шубырынды («всенародное бегство пеших до состояния, что побелели (или износились) пятки»).

Немало места заняло повествование о том, как строились в ту эпоху взаимоотношения Степи и России. И, разумеется, на страницах необходимого и авторитетного исследования история «рыцарского столетия» присутствует «в лицах». Соединение разных биографий привело к созданию по научно-творческой воле автора и при грамотной и уважительной опоре на многочисленные источники (в библиографии, включая работы самой Ирины Викторовны, около 120 наименований) цельного, точного и подробного повествования.

Одним словом, И. Ерофеева помогает читателю детально разобраться и в том, «кто есть кто», и в том, «что есть что» в огромном по своей необозримости столетии. Девиз нашей современницы – история «без белых пятен», поиск слова правды, разумно обос­нованной и полезной на долгий срок.

И особо хотелось обратить внимание на необходимое и весьма привлекательное, пусть и деликатно-скромное присутствие литературного начала в книге «Между старшинами знатнейший». Это и яркие, знаковые эпиграфы из «Лексикона российского» В. Татищева, из «Исторических преданий о батырах ХVIII в.» Ч. Валиханова, из «Дневника путешествия в году 1736-м» Джона Кэстля, из эпических сказаний «Кобланды» и «Манас», и, прежде всего, авторский слог, строгий, однако не избегающий красок прозаического модерна: «военно-полевые командиры», «по долинам и по взгорьям». Тем не менее когда вникаешь в стилистическую манеру И. Ерофеевой, на память приходят слова Пушкина об одном историческом труде: «… восхищаюсь ясным, красноречивым и живописным изложением». И, конечно же, просто нельзя обойти в нашем отзыве на замечательную книгу Ирины Викторовны давнее напутствие Пушкина будущим историкам. Имеется в виду благородная поддержка историко-документальной прозы детской писательницы Ишимовой со стороны не только великого поэта, но еще и блистательного историка. Это поощрительное напутствие не потеряло действенной силы по сей день. Январским утром 1837-го года, за несколько часов до смертельного поединка, Александр Сергеевич пишет последнее письмо в своей жизни: «Милостивая государыня Александра Осиповна!.. Сегодня я нечаянно открыл Вашу «Историю в рассказах» и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!»

А настоящую рецензию на монографию И. Ерофеевой «Между старшинами знатнейший» правильнее всего завершить авторской концовкой: «… память о Шакшак-Жанибеке, передаваясь из поколения в поколение, бережно хранится в казахском народе, согревает его в моменты тяжелых испытаний и сохраняет у седовласых аксакалов ощущение внутренней неразрывной связи своих сыновей и дочерей с лихими джигитами и смелыми «амазонками» из далекого кочевого прошлого казахов».

Константин КЕШИН