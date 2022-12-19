Известный казахстанский футболист сыграл свадьбу во время финала ЧМ-2022. Видео

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип сыграл свадьбу в день финала чемпионата мира-2022 в Катаре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

Видео с необычной свадьбы активно постят в соцсетях. Прямо во время торжества в ресторане гости наблюдали за событиями финального матча между сборными Аргентины и Франции.

Напомним, эпичное противостояние завершилось победой первых в серии пенальти после ничьей в основное и дополнительное время (3:3).

После решающего удара многие присутствующие начали кричать и праздновать и даже подняли над головой импровизированный кубок мира.

Стоит отметить, что свидетелем на свадьбе был полузащитник «Кайрата» Гулжигит Алыкулов, а среди гостей были замечены Бактиер Зайнутдинов, Еркебулан Тунгышбаев, Елдос Ахметов, Бауыржан Исламхан, Еркебулан Сейдахмет и ряд других казахстанских игроков.