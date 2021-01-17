Известный казахстанский певец госпитализирован с коронавирусом
Вокалист группы "МузАРТ" Мейрамбек Беспаев госпитализирован с коронавирусом в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
"Да, вчера днем вызвали скорую. Ему резко стало плохо. Сначала пневмония, а потом сказали коронавирус", – сообщил директор группы "МузАРТ" Ерлан Жунисбай.
По словам директора группы, сейчас Мейрамбек Беспаев чувствует себя лучше.
"Вчера вечером разговаривал с ним. Он говорит, что сам не верил в эту болезнь. Хочет сказать спасибо врачам больницы №7 в Калкамане. Просит, чтобы казахстанцы понимали, насколько это опасно, сидели дома и не ходили по гостям", – сказал Жунисбай.
В сентябре 2019 года музыкант Мейрамбек Бесбаев был назначен внештатным советником акима Алматы по вопросам культуры.
Мейрамбек Бесбаев получил большую популярность в начале 2000-х годов, когда вместе с Сакеном Майгазиевым и Максатом Базарбаевым создал трио "МузАРТ". В ноябре 2017 года Бесбаев отметил 30-летие своей творческой деятельности.