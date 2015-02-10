Известный промоутер предлагал братьям Кличко за очный поединок $100 млн

Чемпион мира в супертяжелом весе 38-летний украинец Владимир Кличко сообщил, что за совместный бой ему и его брату Виталию известный американский промоутер Дон Кинг предлагал $100 млн. Об этом сообщает Larrybrownsports.com, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
.
"Нас с Виталием много раз спрашивали, не собираемся ли мы устроить совместный бой, но мы пообещали маме, что никогда этого не сделаем. Она разрешила нам заниматься боксом только с этим условием. "Ребята, вы войдете в историю. Я собираюсь сделать вас безумно богатыми", – говорил нам Кинг. Однако тут не помог бы и миллиард. Никакого боя быть не могло. Я слишком люблю Виталия", – заявил Владимир.
По словам Кличко-младшего, в молодости они с братом нередко проводили друг с другом спарринги, которые всегда имели сугубо тренировочный характер. Основной причиной тому был тот факт, что Виталий в силу своего возраста – он старше Владимира на пять лет –был сильнее своего брата. Когда в одном из таких спаррингов Владимир сломал ногу, братья восприняли это как знак свыше и отказались от совместных тренировок.
Виталий Кличко завершил спортивную карьеру в 2013 году и в настоящее время является мэром Киева. Владимир, являющийся чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF), продолжает подготовку к намеченному на 25 апреля в Нью-Йорке бою против американца Брайанта Дженнингса.