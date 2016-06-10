Заседание началось с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта, совершенного в Актобе. Затем руководители правоохранительных органов, спецслужб, департаментов и управлений доложили о проводимой работе профилактического характера. В свою очередь аким области отметил важность извлечения уроков из трагедии в Актобе.

– Десятки людей погибли или пострадали от рук террористов, желающих подточить незыблемые основы государства. В этот тяжелый миг мы, жители Приа­ралья, скорбим вместе с актюбинцами и воздаем дань подвигу погибших защитников Родины. Пусть никогда не повторится такая трагедия в нашей стране, пусть будет мирным и безопасным независимый Казахстан, – сказал аким области.

Траурный митинг состоялся и в региональном департаменте внутренних дел, на здании которого был приспущен Государственный флаг.

– Полицейские Приаралья скорбят вместе со всеми казахстанцами. Случившееся в Актобе – большая трагедия для нашей страны, – подчеркнул председатель совета ветеранов ДВД Мылтыкбай Пеисов, призвав казахстанцев к единению во имя мира и стабильности в стране.

Трогательным было и выступление начальника ДВД Жаната Сулейменова, отметившего готовность всех сотрудников полиции сдать кровь для пострадавших в трагических событиях в Актобе.