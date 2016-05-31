​Извлечь уроки

461
Валентина ФИРОНОВА

В обсуждении, приуроченном к Дню памяти жертв политических репрессий и голода, приняли участие ученые, историки, представители государственных органов, научной и творческой интеллигенции, этнокультурных объединений, институтов гражданского общества.

Как отметил выступивший на конференции доктор исторических наук Буркитбай Аяган, количество погибших от голода исчислению не поддается. И тем не менее эта цифра примерно составляет 2,5 млн человек. Анализируя провалы политики советской эпохи на основе документов, хранящихся в государственных архивах, ученые находят все новые и новые свидетельства невозвратных потерь.

Одной из главных ошибок того страшного времени, отмечалось на конференции, было так называемое уничтожение кулачества. Буркитбай Аяган подчеркнул, что необдуманная политика, основанная на странных идеях по уничтожению частной собственности и слиянию индивидуальных частных хозяйств в колхозы, привела к колоссальным жертвам.

Выступающие на конференции отмечали, что тоталитаризм как особый общественно-политический феномен, сыгравший зловещую роль в судьбах людей советской эпохи, еще требует глубинного осмысления. Нет ни одной нации, ни одного народа, которым бы он не причинил сокрушительного и в чем-то непоправимого ущерба.

Участники обсуждения были единодушны в том, что трагедия 30-х годов требует дальнейшего изучения и оценки с точки зрения действующего международного права. Необходимо теснее сотрудничать с университетами, научными центрами, музеями, архивами, гуманитарными фондами Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья для детального изучения причин и последствий массовых политических репрессий.

