​Извлекая уроки, двигаться вперед

– Бахтияр Макенович, вы курируете социальную сферу. Глава государства Нурсултан Назарбаев открыто сказал о том, что наступил настоящий кризис. Он призвал к строжайшей экономии бюджетных средств и в то же время отметил, что следует обеспечить неукоснительное выполнение социальных обязательств. О чем шла речь на последних заседаниях антикризисного штаба, состоявшихся под вашим председательством?



– Прежде всего нужно сказать, что Глава государства как мудрый и дальновидный стратег своевременно предложил Пять реформ и План нации «100 конкретных шагов». Они содержат четкие ориентиры, придерживаясь которых, казахстанцы продолжат движение к поставленным целям. Я бы определил эту задачу так: 100 шагов вперед и ни шагу назад. Цель областного антикризисного штаба – координация деятельности государственных органов, направленной на решение актуальных вопросов. То есть выплаты заработной платы, перечисления пенсионных взносов и социальных отчислений, соблюдение норм трудового и налогового законодательства. В случаях необходимости взыс­кание задолженностей ведется при тесном взаимодействии прокуратуры, департаментов государственных доходов, юстиции и инспекции труда. Проводится постоянный мониторинг, который позволяет своевременно выявлять нарушителей и погашать долги. В том числе с помощью судебных исполнителей. В итоге на сегодня долг по зарплате имеет всего одно товарищество с ограниченной ответственностью. Делается все для того, чтобы в нашем регионе влияние периода экономической нестабильности свести к минимуму.

– В любое время самое ценное – это постоянная работа, тем более во время кризиса. О чем говорит статистика и действуют ли меморандумы о сохранении рабочих мест?

– Президент не однажды говорил о том, что повсюду в мире идет масштабное сокращение рабочих мест, а в Казахстане открываются новые предприятия и модернизируются действующие. В Приуралье вопросы занятос­ти находятся под постоянным контролем. В органах занятости официально зарегистрировано порядка двух с половиной тысяч безработных. Это составляет 0,8% от экономически занятого населения. Всего же за помощью в трудоустройстве обратились в текущем году более 18 тысяч человек. По утвержденному комплексному плану более 500 трудоустроены на проектах, реализованных в рамках государственных и отраслевых программ, программ развития регионов.

Свыше тысячи человек направлены на переподготовку, столько же – на молодежную прак­тику. Пусть временный, но выход – общественные работы. Открыть собственное дело позволяет микрокредитование. Оправдала надежды программа «Дорожная карта занятости-2020», особенно на селе. В результате безработица в нынешнем году не превысила прошлогоднего уровня. Что касается меморандумов, то они стали действенными механизмами сохранения рабочих мест. Если быть точным, то с субъектами частного предпринимательства их подписано 3 755. Отчеты руководителей предприятий, на которых все-таки произошло сокращение персонала, заслушиваются на заседаниях трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию трудовых отношений.

– Работа и образование взаимодействуют по принципу сообщающихся сосудов. Как бы вы охарактеризовали состояние дел в образовательной сфере?

– В нашей области предшкольной подготовкой охвачены 97,9% детей. Действуют 468 дошкольных организаций, 389 государственных и 4 частные школы. В двух школах апробируются учебные программы 12-летнего образования. В старших классах осуществляется поэтапный переход на английский язык обучения. В 19 школах естественно-математические предметы уже преподаются на английском. Есть четкое видение внедрения трехъязычия.

Навсегда осталось в прошлом трехсменное обучение. В этом году в районах построены три школы более чем на 100 мест каж­дая. Тем самым решена проб­лема избавления от аварийных школ. На ЕНТ наши школьники набрали в среднем почти 84 балла. Это больше, чем в среднем по стране. В Плане нации, начиная с 76-го по 79-й шаг, определены направления реализации образовательной стратегии, нацеленной на развитие интеллектуального потенциала страны. В то же время следует изживать иждивенческие настроения. Да, для молодежи создаются все условия для успешного развития. Но государство не нянька. Нужно самим быть энергичными и предприимчивыми.

Активно в нашей области проводится пропаганда государственной программы «Болашак». За годы ее существования выросло немало специалистов высокого уровня. Здесь важно понимать, что роль государства состоит в том, чтобы обеспечить не только достойный уровень жизни граж­дан, но и будущее страны, ее конкурентоспособность на внешних рынках. Глава государства поставил амбициозную, но вполне выполнимую задачу – встать вровень с 30 развитыми государствами. А образование – это одна из ключевых возможностей вкладывать инвестиции в будущее.

– Образование и воспитание – составляющие неразрывного процесса. Но молодость – это еще и трудная пора выбора профессии, жизненного пути. Время взросления далеко не у всех проходит гладко. В вашем ведении – работа комиссии по делам несовершеннолетних...

– Да, это постоянно действующий коллегиальный орган, обеспечивающий координацию деятельности по профилактике правонарушений, защите прав и интересов несовершеннолетних. С целью защитить детей от насилия и жестокости объединили усилия представители образования, здравоохранения, правоохранительных органов, молодежных и общественных объединений. Неблагополучные подростки требуют особого внимания. На учете состоят более 600 несовершеннолетних. Очень важно оградить их от влияния улицы, помочь сформировать правильную шкалу морально-нравственных ценнос­тей. За каждым таким ребенком закреплена шефствующая организация. Во время переходного возраста безошибочно работает принцип «скажи мне, кто твой друг». Для профилактической работы в школах действует более 270 отрядов юных помощников полиции. Действенным рычагом можно считать систему дополнительного образования, кружки и секции. Увлечение полезным и нужным делом – лучший воспитатель.

Еще один немаловажный воп­рос – это трудоустройство. Безработица среди молодежи региона составляет 4%. (Для сравнения: в более благополучном 2013 году – 4,5%.) Справиться с ней помогают регулярные ярмарки вакансий, программы «Занятость-2020», «Молодежная практика», «С дип­ломом – в село!», строительные и трудовые отряды. Словом, переходный возраст требует особого внимания со стороны госструктур, но в первую очередь – педагогов и родителей. Очень хорошо, когда семья и школа действуют совмест­но. Образование и воспитание, в том числе идеологическое, одинаково важны. Патрио­тически настроенный молодой человек нацелен на успешную учебу и работу, которая приносит реальную пользу ему самому и родной стране.

Просветительская и профилактическая работа необходима и для того, чтобы противостоять нетрадиционным религиозным течениям. Это касается не только молодежи. В области работают 26 информационных групп, в состав которых входят специалисты государственных органов, общественные деятели, религиоведы и теологи. В большом и общем деле участвуют все средства массовой информации. Работает телефон «горячей линии». Немаловажно, что утверждены стандарты культовых сооружений и распространения религиозной литературы. Если коротко, то религиозная ситуация в области стабильна.

– Этот год особенный, юбилейный. Знаменательные даты тоже несут значимый воспитательный потенциал.

– Абсолютно верно. Год 70-летия Победы на примере старшего поколения, отстоявшего право на мирную жизнь, учит молодых истинному патриотизму. По зову души молодежь провела акции «Ардагерлердi ардақтайық» и «Үлкенге – құрмет, кiшiге – iзет». Волонтеры помогают ветеранам в ремонте домов, уборке снега. При необходимости они сообщают о проблемах ветеранов в акиматы. Ценно, что это не разовые акции. Сложились дружеские связи. Как и повсюду, ветераны войны окружены заботой и вниманием. Все они обеспечены жильем, специальным медицинским обслуживанием, за счет спонсоров получают периодические издания. В том числе «Казахстанскую правду».

В празднование Года 20-летия Ассамблеи народа Казахстана включилось практически все население области. Отрадно, что юбилейные мероприятия проводятся не для галочки, они затрагивают сердца и души представителей различных этносов. В многонацио­нальном приграничье сложился особый менталитет на основе евразийских ценностей. Достаточно сказать, что при опросе более 90% респондентов одобрительно отозвались о политике единства и согласия в Западном Казахстане. Активно участвует молодежь и в мероприятиях, посвященных 550-летию Казахского ханства. Здесь мы исходим из общеизвестного правила – помнить о прошлом и думать о будущем. Нам повезло, мы живем в независимой стране, осуществившей мечту многих поколений о свободе. Этим нужно гордиться и дорожить.

– Здравоохранение также относится к постоянным прио­ритетам государственной политики. По многим индикаторам медицинское обслуживание населения Приуралья занимает одно из лидирующих мест. За счет чего?

– Здесь «рецепт» общеизвестен. Это современная материально-техническая база, квалификация специалистов, доступность медицинской помощи. В том числе высокотехнологичной. Особое внимание уделяется охране здоровья матери и ребенка. По программе «100 школ, 100 больниц» в Уральске построена областная детская многофункциональная больница на 220 коек. Современным оборудованием оснащен областной перинатальный центр. Достигнуто значительное снижение смертности от туберкулеза. Проводятся масштабные осмотры для раннего выявления онкологических заболеваний, что дает возможность их полного излечения. В регионе возросла средняя продолжительность жизни. Этот процесс характерен для всей страны. Как отметил Глава государства, продолжительность жизни за последние годы в Казахстане выросла на 10 лет. И это самая лучшая характеристика работы учреждений здравоохранения.

К слову, по всей стране взят курс на солидарную ответственность за здоровье. А для этого необходимы занятия физкультурой и спортом. В нашей области параллельно развиваются массовый спорт и спорт высоких дос­тижений. Широко практикуются массовые забеги, лыжные кроссы, велогонки. В нынешнем году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Зачаганск». Два комплекса построены в районах области. Продолжается сооружение многофункциональных физкультурных площадок, которые можно назвать мини-стадионами. Для повышения спортивной активности людей большое значение имеют Президентские тесты физической подготовки населения. Именно они содействуют выполнению поставленной Елбасы задачи – довести количество тех, кто регулярно занимается физкультурой и спортом, до 30%. Мы можем гордиться тем, что на счету спорт­сменов Приуралья немало побед в республиканских и международных соревнованиях.

– В успешной реализации Плана нации «100 конкретных шагов» заинтересованы все казахстанцы. В его выполнение включились все слои общества, партии и неправительственные организации. Как координируется эта работа?

– Здесь важная роль отведена взаимодействию государственных органов и гражданского общест­ва. Проделан значительный объем разъяснительной работы, которая продолжается. Конференции, «круглые столы», дебаты, флэшмобы – формы разные, а суть состоит в том, чтобы каждый человек определил свое место в общем строю, осознал значение идеи «Мәңгiлiк Ел». Для информирования населения о реализации основных направлений по выполнению Плана нации на областном телеканале «Казахстан Орал» еженедельно проводятся брифинги с участием руководителей государственных органов. Таким образом, суть модернизации общества доносится до всех жителей региона – от областного центра до самых отдаленных аулов. Президент Нурсултан Назарбаев очень верно сказал, что мы живем в не прос­тое, но очень интересное время. Главным достижением считаю то, что большинство наших земляков судьбу своей страны и свою собственную воспринимают как одно целое.