​Изящные штрихи к степной легенде

фото из архива Национального музея

В экспозиции в Национальном музее РК – более 200 изделий: кольца, браслеты, броши, серьги, подвески, отличающие­ся оригинальной стилистикой, выработанной мастером за многие годы плодотворной работы. Наряду с ювелирными украшениями экспонируются живописные и графические произведения, а также эмаль, инсталляции, позволяющие составить более полное представление о творчестве художника.

– Я считаю, чтобы создавать красоту, ювелиру необходимо самому быть наполненным ею, – говорил на вернисаже директор Национального музея РК Дархан Мынбай. – Если у человека душа красива, то обязательно рождаются шедевры.

Специалисты отмечают особый стиль произведений мастера: они современны и вместе с тем неразрывно связаны с традициями древних зергеров – больших мастеров и ценителей прекрасного. Как настоящий художник А. Мукажанов создает неповторимые работы: самобытные, изысканные, сложные.

Выставка называется «Степная легенда». Замысловатые абстрактные композиции дают простор воображению. Творения мастера похожи на картины. Неторопливо рассмат­ривая их, зрители (а в первую очередь зрительницы) невольно представляют образы далекого легендарного прошлого – романтичного и загадочного. И даже непрофессионалам понятно, сколько труда затрачено на каждое произведение, какая поистине ювелирная точность требуется для их создания.

А. Мукажанов продолжает оттачивать мастерство, ищет новые художественные формы, сочетая различные техники и способы обработки металла. Его работы восхищают и радуют людей. И это важнейший показатель мастерства и самая высокая оценка творчества автора.