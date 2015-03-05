Изъят самопал Свежий выпуск 832 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

В итоге только в Кокшетау выявлены 6 крупных торговых домов и центров, продающих контрафактную алкогольную продукцию. Сотрудниками отдела администрирования подакцизной продукции департамента госдоходов составлены акты проверок, изъята контрафактная водка, а материалы проверок в соответствии с законодательством направлены в судебные органы.

Административная ответственность по данным нарушениям в соответствии со статьей 283 части 2 КоАП РК предусматривает наложение крупных штрафов на физических лиц и предпринимателей. Учитывая общественную опасность таких правонарушений, работа в этом направлении продолжается.



