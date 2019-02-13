Изымать бесхозные памятники культуры у частных собственников могут начать в Казахстане
Лаура Тусупбекова
В Казахстане предлагается изымать бесхозные памятники истории и культуры у частных собственников. Соответствующий проект закона "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" одобрил Мажилис в первом чтении на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как пояснил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, проектом закона регламентированы действия уполномоченных органов при осуществлении государственного контроля в случаях обнаружения фактов бесхозяйственного содержания объектов истории и культуры.
"Предлагается закрепить за уполномоченными органами право выдавать предписания о нарушении обязанности по обеспечению сохранности памятников истории и культуры, а также ввести норму, позволяющую обращаться в суд с иском об изъятии памятников истории и культуры у собственника", – сказал он.
Также, по словам главы МКС, особый акцент в законопроекте сделан на обеспечении сохранности объектов историко-культурного наследия при освоении территорий.
"Действующие нормы имеют общий характер, отсутствует конкретная регламентация, что приводит к неисполнению требований закона. Мы предлагаем в случае обнаружения культурного объекта в период освоения земельных участков – в четко регламентированные сроки определять его историко-культурную значимость и только после этого продолжать начатые работы, либо прекращать их совсем", – отметил министр.