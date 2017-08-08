​Изюминка сезона

В минувшее воскресенье на Алматинском ипподроме состоялся седьмой скаковой день, изюминкой которого стало главное событие сезона – забег чистокровных лошадей трех лет на дистанции 2 400 м, так называемое Казах­станское дерби.

Организаторы определили центральную скачку в середину спортивной программы дня, перед дерби прошли еще четыре скачки – Алматинская миля, Приз «Фаворит», Приз Падиши Ханшаим и Приз Алматинского ипподрома. Размявшиеся на них жокеи сконцентрировали особое внимание на самой престижной и щедрой в плане призовых гонке. Впервые ее выиграли рыжий жеребец Мэйк Меморис и опытный жокей из Кыргызстана Бактияр Таалайбек уулу, несколько лет работающий в нашей стране.