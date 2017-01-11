​Изжить философию войны

Деятельность, которая будет осуществляться нашей страной в рамках авторитетной меж­дународной политической структуры, еще раз свидетельствует о возросшей роли Казахстана на мировой арене. Продвижению страны на международном уровне предшествовала значительная подготовительная работа. В этом большая заслуга нашего Президента ­Нурсултана Назарбаева, его выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, инициативы, выдвинутые на саммите по ядерной безопасности, а также активное участие на многих международных переговорных площадках.

Казахстан будет представлять не только свои интересы, но и региона Центральной Азии в целом. Как отмечают эксперты, наша страна сегодня представляет собой субрегиональный хаб международной дипломатии. Это сулит большие перспективы как в плане укрепления собственного положительного имиджа, так и в роли медиатора по обеспечению стабильности и коллективной безопасности в целом регионе.

С научной точки зрения безопасность следует рассматривать как целостную систему не только с политологическим обоснованием, но и с позиции формирования философии безопас­ности. Во все времена, вне зависимос­ти от политического режима и уровня социально-экономического развития, обеспечение безопас­ности и стабильности являлось для всех государств основной задачей. С древнейших времен правители использовали специальные службы, как один из инструментов государственного управления. Знаменитый китайский генерал и военный тео­ретик, автор трактата «Искусство войны» Сунь-цзы писал: «Защищаются друг от друга несколько лет, а победу решают в один день».

В современных условиях безопасность зачастую воспринимают как состояние защищенности, придавая ей прикладной характер. Важно прийти к пониманию того, что безопасность – это не просто состояние внешней защиты, но и усиление внутреннего потенциала системы, выработка социального иммунитета, новой ментальной культуры. Любая система обеспечения безопасности строится на основании анализа угроз или рисков, связанных с тем или иным образом действий при достижении поставленных целей.

Сложность геополитической ситуации в мире, внешние и внут­ренние угрозы и вызовы требуют активной гражданской позиции от казахстанцев. Каждый гражданин должен проникнуться мыслью, что подобные достижения позволят нашему суверенному государству стать активным игроком на международной политической арене. В условиях глобальных трансформаций лидером является тот, кто находится в эпицентре событий, информационно осведомлен, определяет приоритеты, кто готов меняться и инициирует эти изменения для других.

Президент Нурсултан Назарбаев определил три принципиальные позиции международной повестки дня. Первая – война в новом тысячелетии не является цивилизованным способом решения споров и разногласий. Вторая – все виды оружия массового поражения должны быть уничтожены. Третья – только на основе диалога и равной степени ответственности за мир и безопасность всех государств можно добиться урегулирования различного рода конфликтов.

Для оценки и проведения глубинного анализа и прогнозирования будущего, выработки конструктивных мер и действенной программы по изменению ситуации в мире большая роль должна возлагаться на аналитические «мозговые» центры в составе политологов, религиоведов, социологов, психологов и культурологов.

Кроме того, деятельность Казахстана в рамках Совета Безопасности ООН позволит привлечь внимание к проблемным аспектам региона, касаю­щимся водной, энергетической, экономической и экологической безопасности. Это еще и возможность привлечения дополнительных инвестиций и новых технологий в экономику страны.

Современная цивилизация отличается тем, что старые схемы и сложившиеся стерео­типы перестают отвечать реа­лиям жизни. К сожалению, в нашем сознании все еще господствуют старые идеологемы и мифологемы. Использование известного крылатого выражения «если хочешь мира – готовься к войне» в идео­логии безопасности привело к тому, что во главу угла была поставлена философия войны. По замыслу нашего Президента, антропоцентризм как фундаментальный принцип современной политики должен определять общечеловеческие гуманистические цели – нет ничего важнее мира и глобальной безопаснос­ти. Наши потомки должны получить хорошее наследство – экологически чистую планету, здоровую нацию, дружелюбные народы, новейшие технологии и развитую цивилизацию, высокую культуру и самое главное – человека разумного, который нацелен на созидание и сохранение мира.