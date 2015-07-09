Свежий выпуск Изживая формальный подход Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Сегодня для формирования государственной службы «нового поколения» делается многое. Как рассказал руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области Нуржан Исаков, совершенствуются инструменты отбора и продвижения кадров, методы оценки служащих на основе личных заслуг, а также с учетом их уровня профессионализма и антикоррупционного иммунитета.

– Мы сегодня работаем над изменением механизмов отбора, ориентируя их не на формальное знание законов, а на их профессиональные и личностные качества, – отметил Н. Исаков.

В рамках этих изменений на первом этапе кандидаты будут проходить тестирование в агентстве на знание законодательства и наличие компетенций. Впоследствии с ними проводится собеседование на наличие профессионально ориентированных знаний и моментов, связанных с этичностью и ценностями госслужбы. На завершающем этапе госорган проводит собеседование уже на конкретную должность. Тем самым данная модель отличается от прежней, и ее новизна в том, что на госслужбу отбираются самые подготовленные, самые этичные и самые профессиональные кандидаты.

В нынешнем году запущена в эксплуатацию интегрированная информационная система «Е-кызмет», использование которой позволит сделать максимально прозрачными и объективными все процессы, связанные с отбором и продвижением кадров. В связи с этим в департаменте проведены обу­чающие семинары, которыми было охвачено около 150 человек. В целом по области в 642 госорганах всех уровней, подлежащих внедрению ИИС «Е-кызмет», сегодня активно ведется эта работа.

За первое полугодие гос­органами региона проведены конкурсы на занятие 772 вакантных должностей. В них приняли участие 593 гражданина, а победителями признаны 393 человека. Для обеспечения прозрачности и объективности работы конкурсных комиссий на их заседания приглашаются наблюдатели и эксперты. С начала года в 68 конкурсах приняли участие наблюдатели, а в 14 – эксперты. Сотрудники департамента участвовали в 27 заседаниях конкурсных комиссий госорганов области. С начала года в Региональном центре переподготовки и повышения квалификации госслужащих при акимате области проведены 16 семинаров повышения квалификации и 6 курсов переподготовки госслужащих, обучены 684 человека.

Департаментом ведется деятельность, направленная на формирование уровня антикоррупционной культуры среди акмолинцев и «нулевой» терпимости к любым ее проявлениям. Так, за полгода проведены 185 общественно значимых мероприятий, в том числе 50 «круглых столов», 41 лекция, 36 культурно-массовых мероприятий, 31 брифинг и 27 приемов граждан.

– Нами был проведен мониторинг сайтов областных управлений региона на наличие объявлений о проводимых конкурсах и информации о вакантных административных государственных должностях, – отметил Нуржан Азимханович. – Он показал, что областными управлениями эта работа ведется на низком уровне. Дело в том, что более половины имею­щейся на сайтах информации сегодня не является актуальной. А это не что иное, как следствие формального подхода кадровых служб к исполнению своих функциональных обязанностей. По этой причине акмолинцы не получают информацию в полном объеме о проводимых конкурсах либо о наличии интересующих их вакансий. Нашим департаментом было указано на настоятельную необходимость областным управлениям провести работу по устранению выявленных недостатков и нарушений. В частности, для свободного получения доступа к информации предлагалось разместить вкладки «Конкурсы» и «Вакансии» на главных страницах сайтов. При этом ко всем, кто допустил такие нарушения, по нашим рекомендациям были приняты меры дисциплинарного характера.

Особое внимание департаментом уделяется вопросам формирования позитивного имиджа государственной службы. Для этого регулярно проводятся встречи со студенческой молодежью региона с привлечением представителей управлений и ведомств, а также неправительственных организаций, молодежных объединений и организаций. А в рамках празднования Дня госслужащего РК было проведено заседание «круглого стола» на тему «День государственного служащего – праздник профессионалов». Основным же событием стало торжественное мероприятие, местом проведения которого стал областной казахский драмтеатр им. Ш. Кусаинова. В ходе него лучшим акмолинским госслужащим были вручены благодарственные письма акима области и нашего департамента, а ряд госслужащих был удостоен нагрудных знаков «Үздік мемлекеттік қызметшісі».

С начала года Дисциплинарным советом департамента проводится работа по укреплению государственной дисциплины, направленная на повышение профессионализма и этики госслужащих, профилактики коррупционных правонарушений. В ее основу были положены постоянный, системный конт­роль, объективность анализа содержания каждого нарушения, его негативных последствий и адекватность мер профилактического и дисциплинарного воздействия. Свидетельством планомерной реализации этих подходов стали некоторые результаты деятельности Дисциплинарного совета. Так, с начала года было возбуждено 43 дисциплинарных дела, из которых 36 за нарушение требований законодательства о борьбе с коррупцией и 7 за нарушение требований Кодекса чести. На семи заседаниях рассмотрены 47 вопросов, в т. ч. 40 дисциплинарных дел.

По рекомендации Дисциплинарного совета были привлечены к дисциплинарной ответственности 22 госслужащих, в том числе 20 за совершение коррупционных правонарушений и 2 за нарушение требований Кодекса чести. Одно дело направлено должностному лицу для принятия решения по существу. С начала года секретариатом Дисциплинарного совета проведено 40 проверок госорганов по вопросам соблюдения законодательства о государственной службе, о государственных услугах, антикоррупционного законодательства и Кодекса чес­ти – 24 по обращениям граждан и 11 по поручениям агентства. В результате были выявлены 132 нарушения требований законодательства о государственной службе, антикоррупционного законодательства и Кодекса чес­ти. Для сравнения достаточно сказать, что за весь прошлый год их было выявлено 35.

– Хотелось бы особо отметить, что нашим департаментом в настоящее время проводится областной антикоррупционный марафон «Адал жол – честный путь», который направлен на формирование антикоррупционной культуры, – говорит Н. Исаков. – В каждом районе в течение 9–10 дней проводится широкомасштабная работа в виде лекций, конкурсов, семинаров, дебатов, флэшмобов, автопробегов. Старт марафону был дан 25 мая, а завершится он 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, областным антикоррупционным форумом.



