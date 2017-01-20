​Jan’n’Soul – и имя, и призвание

Певица из Казахстана стала открытием на таких международных певческих состязаниях молодых исполнителей, как «Хрустальная магнолия» в Сочи, «Веселый ветер» им. Исаака Дунаевского в Москве, «Белая жемчужина Черного моря» в Туапсе, международного фестиваля в Кишиневе, посвященного композитору Теодору Вичи, в котором участвовали представители из 20 стран. Дорожит она и званием лауреата городских и республиканских Дельфийских игр.

Участие в конкурсах для Айгерим – мощный стимул для творчества, но главное – успешно окончить музыкальный колледж при Казахском национальном университете искусств, где она постигает секреты эстрадного вокала. А об уровне этого постижения говорит приглашение на обучение в Московский государственный институт культуры. Такое предложение Айгерим после ее выступления в Москве сделала известная певица Лариса Долина, которая успешно сочетает сценическую карьеру с преподавательской. Во МГИКе она заведует кафедрой эстрадно-джазового пения.

На конкурсе «Веселый ветер», возглавляемом композитором Максимом Дунаевским, где певица из Казахстана заняла первое место, ей посчастливилось пообщаться со звездой мировой оперы Лю­бовью Казарновской, а диплом астанинской звездочке вручил мэтр эстрады Иосиф Кобзон. Кстати, членами жюри этого престижного международного конкурса были также композитор Григорий Гладков, директор и художественный руководитель Международного вокального центра «Сольвейг» Радомира Красавина, председатель Союза московских композиторов Олег Галахов, композитор Александр Зацепин, народная артистка России Елена Камбурова… Оценка таких профессионалов окрылила Айгерим.

– Когда я увидела столько звезд, – рассказывает певица, – не поверила своим глазам. В какой-то момент показалось, что это сказка или волшебный сон, но это было прекрасной явью. Вот на кого стоит равняться!

Есть у Айгерим кумиры и среди звезд казахстанской эстрады. Ее восхищает творчество Луины, Алмаса Кишкенбаева, Дильназ Ахмадиевой, группы «Кешью», Жанар Дугаловой.

– В Казахстане много талантливых музыкантов и исполнителей. Всех даже и не перечислишь. Со многими из них мне бы хотелось выступать на одной сцене, учиться у них искусству радовать слушателей, – признается певица.

Сольная карьера у Айгерим еще только начинается, но ее уже активно приглашают на концерты и конкурсы за рубежом, она постоянная участница телевизионных проектов. Авторские хиты Айгерим Кусаиновой «Ең асылым» и «Ламбада» уже превратились в популярные клипы на отечественных музыкальных каналах. Полюбились слушателям и ее песни «Мені ізде» и «Астана».

Музыкой и пением Айгерим занимается с шести лет. Причем интенсивно и увлеченно. Вне сцены и пения себя уже не представляет, хотя всегда находит время для книг и спорта. Своими наставниками и учителями она по праву считает известного казахского композитора Марса Суленова, заслуженного артиста Казахстана Бауржана Исаева, «Золотой голос Казахстана» Фархада Маденова, известного музыканта и мастера по вокалу из Москвы Ирину Борган. Все они переживают за начинающую певицу и дают немало полезных советов.

Нередко после концертов к Айгерим подходят слушатели и благодарят за песни. И для нее это самый дорогой момент. Ведь не случайно она избрала себе сценическое имя Jan’n’Soul. «Жан» с казахского – «родная», a soul с английского – «душа». Каждый зритель для Айгерим родной человек. И ей очень хочется, чтобы ее песни искоркой добра передавались от сердца к сердцу.

А пока… Пока она учит языки, увлекается тайским боксом, готовится к защите диплома и думает о дополнительном образовании. Возможно, это будет журналистика.