Свежий выпуск
​Jan’n’Soul – и имя, и призвание
Валентина Фиронова

Певица из Казахстана стала открытием на таких международных певческих состязаниях молодых исполнителей, как «Хрустальная магнолия» в Сочи, «Веселый ветер» им. Исаака Дунаевского в Москве, «Белая жемчужина Черного моря» в Туапсе, международного фестиваля в Кишиневе, посвященного композитору Теодору Вичи, в котором участвовали представители из 20 стран. Дорожит она и званием лауреата городских и республиканских Дельфийских игр.

Участие в конкурсах для Айгерим – мощный стимул для творчества, но главное – успешно окончить музыкальный колледж при Казахском национальном университете искусств, где она постигает секреты эстрадного вокала. А об уровне этого постижения говорит приглашение на обучение в Московский государственный институт культуры. Такое предложение Айгерим после ее выступления в Москве сделала известная певица Лариса Долина, которая успешно сочетает сценическую карьеру с преподавательской. Во МГИКе она заведует кафедрой эстрадно-джазового пения.

На конкурсе «Веселый ветер», возглавляемом композитором Максимом Дунаевским, где певица из Казахстана заняла первое место, ей посчастливилось пообщаться со звездой мировой оперы Лю­бовью Казарновской, а диплом астанинской звездочке вручил мэтр эстрады Иосиф Кобзон. Кстати, членами жюри этого престижного международного конкурса были также композитор Григорий Гладков, директор и художественный руководитель Международного вокального центра «Сольвейг» Радомира Красавина, председатель Союза московских композиторов Олег Галахов, композитор Александр Зацепин, народная артистка России Елена Камбурова… Оценка таких профессионалов окрылила Айгерим.

– Когда я увидела столько звезд, – рассказывает певица, – не поверила своим глазам. В какой-то момент показалось, что это сказка или волшебный сон, но это было прекрасной явью. Вот на кого стоит равняться!

Есть у Айгерим кумиры и среди звезд казахстанской эстрады. Ее восхищает творчество Луины, Алмаса Кишкенбаева, Дильназ Ахмадиевой, группы «Кешью», Жанар Дугаловой.

– В Казахстане много талантливых музыкантов и исполнителей. Всех даже и не перечислишь. Со многими из них мне бы хотелось выступать на одной сцене, учиться у них искусству радовать слушателей, – признается певица.

Сольная карьера у Айгерим еще только начинается, но ее уже активно приглашают на концерты и конкурсы за рубежом, она постоянная участница телевизионных проектов. Авторские хиты Айгерим Кусаиновой «Ең асылым» и «Ламбада» уже превратились в популярные клипы на отечественных музыкальных каналах. Полюбились слушателям и ее песни «Мені ізде» и «Астана».

Музыкой и пением Айгерим занимается с шести лет. Причем интенсивно и увлеченно. Вне сцены и пения себя уже не представляет, хотя всегда находит время для книг и спорта. Своими наставниками и учителями она по праву считает известного казахского композитора Марса Суленова, заслуженного артиста Казахстана Бауржана Исаева, «Золотой голос Казахстана» Фархада Маденова, известного музыканта и мастера по вокалу из Москвы Ирину Борган. Все они переживают за начинающую певицу и дают немало полезных советов.

Нередко после концертов к Айгерим подходят слушатели и благодарят за песни. И для нее это самый дорогой момент. Ведь не случайно она избрала себе сценическое имя Jan’n’Soul. «Жан» с казахского – «родная», a soul с английского – «душа». Каждый зритель для Айгерим родной человек. И ей очень хочется, чтобы ее песни искоркой добра передавались от сердца к сердцу.

А пока… Пока она учит языки, увлекается тайским боксом, готовится к защите диплома и думает о дополнительном образовании. Возможно, это будет журналистика.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 июля
Касым-Жомарта Токаева встретили во дворце Короля "Каср Ас-Салам"
Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры
Дедушка с внучкой утонули в Жамбылской области
Стрельба в Есике: один из пострадавших скончался
Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян международной чрезвычайной ситуацией
Токаев поздравил Мирзиёева с днём рождения
Тело утонувшей журналистки нашли акмолинские спасатели
Токаев пригласил руководителей крупных саудовских компаний в Казахстан для совместной работы
Какие документы подписали Казахстан и Саудовская Аравия по итогам переговоров
Саудовский конгломерат Ajlan & Bros Holding Group заинтересовался инвестированием в Казахстан
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Ясиром Аль-Румайяном
Токаев принял президента Исламского банка развития
Президент Казахстана встретился с Генсекретарем ОИС
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Как в Казахстан возвращают похищенные активы из-за рубежа
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Украли то, не знаем что
Кого больше всех любят кусать комары, рассказала медик
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Я ушел навсегда...
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Свежий выпуск
Кто за старшего?
Свежий выпуск
Работать должна молодежь
Свежий выпуск
Путь добрых дел
Свежий выпуск
Встречи с избирателями

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]