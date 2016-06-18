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​К 12-летке – комплексный подход
Гуляим ТУЛЕШЕВА

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Правительстве РК заявила вице-министр образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева. По ее словам, в 2016 году согласно графику обновленное содержание образования будет внедряться для первого класса. В следующем году новшества коснутся программ 2, 5, 7-го, в 2018 году – 3, 6, 8, 10-го, в 2019 году – 4, 9, 11, 12-го классов. Завершить переход на обновленное содержание образования планируется к 2020 году.

– В рамках реализации «Дорожной карты развития трехъязычного образования на 2015–2020 годы» начата подготовка к внедрению трехъязычного образования. Обучение в начальных классах проводится на языке обучения, учащиеся изучают казахский, русский, английский языки как отдельные предметы, – пояснила Э. Суханбердиева.

В основной школе предусмотрено изучение «Истории Казахстана» на казахском языке и «Всемирной истории» на русском языке, независимо от языка обучения школы, с 2019 года.

В 2019 году учащиеся 10–12-х классов смогут выбрать два из четырех предметов естественного цикла: «Химия», «Физика», «Информатика», «Биология» – на английском языке.

– По этому поводу возникает много вопросов, поэтому мы говорим, что только после того, как к 2019 году будут обучены наши педагоги, будут подготовлены все апробированные программы, после того, как будут готовы учителя, школы и дети, будут переходить в той или иной школе на преподавание на английском языке, – заверила она.

Всего в системе общего среднего образования работают 325 184 педагога. В нынешнем году пройдут курсы 91 391 человек, или 29 %, в том числе в рамках обновления содержания – 69 097 педагогов.

В рамках внедрения трехъязычия в 2016 году на базе Назарбаев Университета и 15 вузов республики планируется проведение четырехмесячных курсов для 675 учителей предметов «Биология», «Химия», «Физика», «Информатика» всех регионов с целью усовершенствования знания и обучения преподаванию предметов на английском языке. Кроме того, в течение лета пройдут обучение 680 учителей этих предметов из 84 областных специализированных школ для одаренных детей. В последующие три года – с 2017-го по 2019-й – ежегодно по 5 200 учителей на четырехмесячных курсах будут обучаться предмету на английском языке.

По мнению замминистра образовательного ведомства, потенциал казахстанских педагогов и их квалификация, повышение которой в последние пять лет проводилось по кембриджской системе, позволяют реализовать новый стандарт обновленного содержания. Подготовку учителей по программам бакалавриата сегодня осуществляют 76 вузов (113 497 студентов), в магистратуре – 50 (1 689), в докторантуре PhD – 16 (114). В вузах начата подготовка учителей по новым образовательным программам с учетом обновления содержания 12-летнего образования и НИШ. С 2012/13 учебного года функционируют 42 базовых высших учебных заведения с обучением на английском языке, в которых получают знания 18 006 человек.

В ходе брифинга, в котором также приняли участие директор департамента дошкольного и среднего образования Жаныл Жонтаева и президент Национальной академии им. Ы. Алтынсарина Жанбол Жилбаев, Эльмира Суханбердиева ответила на вопросы журналистов. В частности, касательно пятидневной недели вице-министр отметила, что уже в нынешнем году такой режим обучения будет введен для первоклассников, впоследствии поэтапно на пятидневку перейдут и учащиеся остальных классов. По ее словам, два выходных дня дети посвятят самостоятельной работе, занятиям в кружках и секциях, а также общению с родными. 

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