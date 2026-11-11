К 120-летию Ахмета Жубанова презентовали альбом в Алматы

В Almaty Museum of Arts состоялись концерт и презентация альбома «Ахмет Жубанов. Полное собрание произведений для скрипки и фортепиано», посвящённые 120-летию со дня рождения композитора, основоположника казахской профессиональной музыки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры



Произведения исполнили скрипач Жангир Жубанов и пианист Ерназар Гимарат. В концерте также приняли участие камерный оркестр «Giovani Talenti» под управлением Аршата Шарипа и альтисты Адиль Каримов и Ильхан Тохтахунов.



Впервые произведения Ахмета Жубанова для скрипки и фортепиано объединены в полное собрание и доступны на международных музыкальных стриминговых платформах. Ряд композиций записан в профессиональной студии.



Гостями вечера стали представители Турции, Болгарии, Румынии, Италии, Республики Корея и Китая.