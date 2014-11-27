К 20-летию АНК запустят праздничный спецпоезд

Общество
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Ксения Воронина
Специальный праздничный поезд будет запущен к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на члена АНК, директора депо АО "Локомотив" Болата Оспанова.

"КТЖ инициировало запуск специального состава с артистами, который проедет по всему Казахстану, давая концерты", – рассказал он на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Традиция по отправлению поездов специального назначения зародилась несколько лет назад. Так, по Казахстану курсировали поезда "С любовью, Астана", "Саламатты Қазақстан", "Менің Қазақстаным", приуроченные к различным праздничным датам.

Вместе с тем одним из важнейших событий 2015 года станет республиканский фестиваль "Менің Қазақстаным", идея проведения которого принадлежит Мурату Ахмадиеву. Фестиваль будет приурочен не только 20-летию АНК, но и 550-летию Казахского ханства, 25-летию Независимости и 20-летию Конституции РК. 

Цель данного фестиваля – объединение народов Казахстана, просвещение в области культуры казахского народа, уважение к его традициям и самобытности.

"Я предложил, чтобы участниками фестиваля были не казахи и не профессиональные артисты, а народные таланты, артисты художественной самодеятельности, которые исполнят народные казахские песни", – рассказал депутат Мажилиса Парламента Мурат Ахмадиев.

Фестиваль пройдет в 3 этапа, а победители получат возможность выступить 1 марта 2015 года на на гала-концерте в Астане. 

Как известно, предстоящий 2015 год Указом Президента объявлен "Годом Ассамблеи народа Казахстана". В связи с этим АНК планирует провести порядка полусотни специальных мероприятий, направленных на сохранение и улучшение межнациональных отношений. 

"Все они направлены на то, чтобы улучшить работу культурных объединений, научно-экспертного совета, развитие образовательных программ, межнациональные отношения. В данный момент кафедра АНК существует на базе только одного вуза, в будущем году мы планируем открытие еще нескольких кафедр", – рассказал председатель Ассоциации татарских и татаро-башкирских общественных и культурных центров "Идел" Рафик Валиев.

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