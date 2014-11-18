К 2016 году будет сдано более 600 тысяч кв.м. по программе "Доступное жилье-2020"

Фонд недвижимости "Самрук-Казына" работает над реализацей решения жилищных проблем по программе "Доступное жилье - 2020". До конца 2016 году в рамках программы планируется сдать более 600 тысяч кв.м. жилья, - сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФН "Самрук-Казына".
В рамках реализации данной программы Фондом недвижимости в 2013 году заключены с застройщиками договора финансирования по проектам жилищного строительства, в городах Астана, Алматы, Актобе, Тараз и Алматинской области. Из общей площади зданий более 410 тыс. кв. метров, Фонду недвижимости принадлежит 315,57 тыс. кв. метров.
На сегодняшний день в эксплуатацию сданы три жилых объекта в Актобе, Таразе и Алматинской области, общей жилой площадью более 150 тыс. кв. метров. Из них в Фонде недвижимости - 118,87 тыс. кв метров. В данный момент по 2150 квартирам проводятся работы по сбору документов для заключения договоров на аренду с выкупом.
В текущем году Фондом недвижимости планируется начать реализацию новых проектов жилищного строительства в Астане, Алматы, Караганде, Шымкенте, Актау, Кызылорде, Усть-Каменогорске.
Всего до конца 2016 года в рамках Программы по направлению Фонда недвижимости будет дополнительно сдано в эксплуатацию более 600 тыс. кв.м. жилья Фонда недвижимости.
Часть объектов Фонд недвижимости строит в партнерстве с частными компаниями. Где минимальная доля частников 20 процентов, тем самым привлекая частные инвестиции в жилищное строительство.
После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию помещения распределяются согласно долям участия в проекте. Фонд недвижимости осуществляет постоянный мониторинг за ходом строительства объекта.
Для удобства участников программы "Доступное жилье-2020" открыта подача заявок на аренду и покупку квартир в электронном виде на официальном сайте www.fnsk.kz
. На сегодняшней день день этой возможностью уже воспользовалось более 12 000 человек.