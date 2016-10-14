К 2020 году Интернетом будут пользоваться 78% казахстанцев
Азамат Сыздыкбаев
Количество пользователей Интернета в Казахстане в 2020 году увеличится до 78%. Такие планы у Министерства информации и коммуникаций РК, передает Kazpravda.kz.
Данного показателя в ведомстве хотят добиться в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан". Программа делится на 4 основных направления: "Цифровой Шелковый путь", "Креативное общество", "Цифровые преобразования в отраслях экономики" и "Проактивное государство".
Первое направление подразумевает создание высокотехнологичной цифровой инфраструктуры путем проведения в сельских населенных пунктах доступа к широкополосному Интернету; развития телекоммуникационного хаба; обеспечения информационной безопасности.
Пункт "Креативное общество" направлен на развитие человеческого капитала путем повышения цифровой грамотности среди населения, квалификации специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, развитие креативного мышления и т.д.
Цифровые преобразования в отраслях экономики – это развитие цифровой индустрии путем автоматизации транспортно-логистической системы страны; внедрения цифровых технологий в сферы сельского хозяйства, промышленности; развитие электронной торговли; улучшение систем учета минеральных ресурсов; обеспечения сохранности и доступности геологической цифровой информации; реализации технологий для создания "умных" городов.
Раздел "Проактивное государство" поможет в процессе формирования цифрового правительства; увеличения государственных услуг, предоставляемых в электронной форме; формирование открытого правительства; развитие национальной инфраструктуры пространственных данных.
В результате реализации Программы планируется достичь к 2020 году следующих показателей: доля пользователей Интернетом – 78%, охват эфирным телевещанием населения Казахстана – 95%, уровень цифровой грамотности населения – 80%, доля сектора информационно-коммуникационных технологий в ВВП – 4,7 %, рост производительности труда в ИКТ (по сравнению с показателем 2015 года) – 34%, уровень удовлетворенности населения качеством самостоятельно полученных услуг в электронной форме – 80%.