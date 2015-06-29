К 2020 году вдвое увеличится число инновационно-активных предприятий – МИР РК

Эльмира Киргеева
В Министерстве по инвестициям и развитию РК к 2020 году ожидают до 20% увеличения инновационно-активных предприятий, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Министерство определило для себя основные индикаторы при реализации данной программы (вторая пятилетка индустриально-инновационного развития - Прим. автора). К 2020 году – увеличение доли инновационно-активных предприятий до 20%, или в 2 раза, увеличение доли инновационной продукции в общем объеме ВВП до 2,5%, увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки от ВВП до 2%", – озвучила планы министерства заместитель департамента технологического и инновационного развития МИР РК Лаура Садыкова.

С этой целью ведомство намерено сократить технологическое отставание в традиционных отраслях (в металлургии, нефтехимии, машиностроении, химии, строительной индустрии и пищевой промышленности) и развить новые направления.

По словам Садыковой, во втором приоритете основная деятельность будет направлена на создание благоприятных условий для ведение бизнеса, направленного на реализацию современных технологических решений. Фокус в этом направлении будет сделан на локализацию продукции, дешевые сервисы, материалы, доступную инфраструктуру.

"Наши усилия будут сконцентрированы на следующих направлениях: комплексные решения в энергетике и ЖКХ, прежде всего альтернативная энергетика с ориентиром на ЭКСПО-2017, новые материалы и сплавы с редкоземельными элементами, новое сельское хозяйство: роботизация, автоматизация сельскохозяйственного производства, управление водными ресурсами, биоинформатика, биоинженерия, интеллектуальная транспортная логистика, навигационные системы подвижных объектов, программные средства обработки данных", – пояснила спикер.

Она напомнила, что в соответствии с поручением Главы государства вторая пятилетка индустриализации сфокусирована на инновационном развитии индустрии, основной целью которой является обеспечение роста производительности путем создания основы перехода к экономике, движимой инновациями, сокращение технологического отставания.

По словам представителя министерства, не останется за бортом и коммерциализация результатов научно-технической деятельности с господдержкой всех этапов развития: от идеи до выхода продукта для формирования малой и средней прослойки бизнеса.

В свою очередь зампредседателя правления АО "Национальное агенство по технологическому развитию" Жуматай Салимов подчеркнул, что агентством будет продолжена работа по выявлению и оказанию поддержки отечественных изобретателей и инноваторов.

В своем выступлении Садыкова также отметила результаты первой пятилетки работы в рамках инновационного развития страны: "Была создана институциональная основа функционирования национальной инновационной системы, сформирована законодательная база, реформированы институты развития, внедрены апробированные инструменты государственной поддержки инновационной деятельности, финансовые инструменты и так далее. Около 4 тысяч инновационных разработок и проектов были рассмотрены в первой пятилетке, около 600 получили поддержку. В результате проводимых мер по итогам 2014 года наблюдается рост доли инновационно-активных предприятий, которые составили 8,1%, или в два раза больше уровня 2009 года".

