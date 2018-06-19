К 2025 году объем добычи нефти выйдет на уровень в 104 миллиона тонн в год – Бозумбаев
Жанат Тукпиев
Объем добычи нефти будет расти и к 2025 году выйдет на уровень в 104 миллионов тонн в год. Об этом на отчетной встрече в Астане сообщил министр энергетики РК Каната Бозумбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Объем добычи нефти будет расти и к 2025 году выйдет на уровень в 104 миллионов тонн в год. Для этого, на всех трех крупных проектах – это Тенгиз, Карачаганак и Кашаган реализуется работы дальнейшего расширения и продления добычи. На Кашагане к 2024 году по проекту дальнейшего расширения ожидается увеличение добычи от 13 миллионов до 16 миллионов тонн в год. Планом будущего освоения Карачаганака предусмотрена реализация проектов по поддержанию текущего уровня добычи – это модернизация газовых мощностей, строительство четвертого компрессора и пятого внутрипромыслового трубопровода. Срок реализации в 2020 году с объемом инвестиций более 342 миллионов долларов США", – сказал Бозумбаев.
Кроме того, по его словам на Тенгизе в рамках проекта будущего расширения сегодня работают более 30 тысяч казахстанцев.
"Инвестиции по проекту составляют порядка 38 миллиардов долларов США, фактическое освоение за два года свыше 11 миллиардов долларов США, а в 2018 году план свыше 7 миллиардов долларов США. После 2022 года добыча нефти на Тенгизе возрастет с текущих 27 до 39 миллионов тонн в год", – заключил министр.