К 2030 году свыше 5 млрд людей на Земле будут испытывать дефицит в воде – ООН

Общество
Жания Уранкаева
Фото с сайта financialtribune.com
Более 5 млрд людей будут испытывать дефицит в водных ресурсах через 14 лет. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заявила менеджер проекта ПРООН Гульжамал Исаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В отчете ООН "Жизнь и вода" говорится о том, что если мы не будем внедрять "зеленые" технологии, то к 2030 году свыше пяти миллиардов людей, или 67 процентов населения, будут испытывать дефицит в водных ресурсах", – сказала Гульжамал Исаева, отвечая на вопросы журналистов. 

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В настоящее время в Казахстане осваиваются проекты в водном секторе 8 областей, благодаря которым у специалистов появилась возможность вести мониторинг процессов влияния водных ресурсов на социальную, экономическую и экологическую жизнь людей. 

Напомним, Премьер-Министр РК Карим Масимов в ходе 4-го заседания Совета по переходу к "зеленой" экономике при Президенте РК заявил, что финансировать "незеленые" проекты будет все сложнее, а значит и страны с "коричневой" экономикой будут выпадать из важных глобальных экономических процессов.

Также в ходе пресс-конференции спикерам ПРООН был задан вопрос, касающийся урбанизации. 
"В настоящее время в Казахстане 50 процентов населения проживает в городах, а к 2030 году рост урбанизации усилится, и около 66 процентов населения страны будет проживать в городах, что значительно повлияет на объемы выбросов парниковых газов, а также нагрузку на экологию и экономику", – ответила советник постоянного представителя ПРООН в РК Ирина Горюнова. 
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Напомним, в рамках соглашения Правительства РК и Европейского союза в прошлом году была выделена донорская поддержка на сумму €7,1 млн для реализации проекта по переходу к "зеленой" экономике. В рамках проекта будет реализовано 4 пилотных проекта на сумму €3 млн, охватывающих различные секторы экономики Казахстана. Подробнее читайте здесь

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