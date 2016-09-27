К 25-летию Независимости граждане Казахстана должны получить свое жилье – глава МНЭ
Жания Уранкаева
Местным исполнительным органам необходимо ускорить свою работу в вопросе обеспечения жильем населения. Об этом в ходе заседания Правительства заявил министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
В ходе своего доклада глава МНЭ отчитался о ходе строительства жилья за текущий год.
"К 25-летию Независимости нашей республики хотелось бы, чтобы акиматы ускорились. Прошу вас дать соответственное поручение местным исполнительным органам для того, чтобы к празднику жители успели получить заветные ключи от своих квартир", – обратился Бишимбаев к главе Кабмина.
Также в своем докладе министр национальной экономики назвал лидирующие и отстающие регионы по вводу жилья.
"В 2015 году лидерами по вводу жилья были Алматы (298,5 тысяч кв. м.), Мангистауская область (135,0 тысяч кв. м.), Астана (123,5 тысяч кв. м.) и Кызылординская область (113,4 тысяч кв. м.). В этом году с опережением идут Алматы (96,7 тысяч кв. м.), ЮКО (40,8 тысяч кв. м.), Павлодарская область (35,1 тысяч кв. м.) и ВКО (34,8 тысяч кв. м.). При этом отстающими областями остаются Алматинская и Мангистауская области", – сказал он.
Касательно вопросов строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры и кредитного жилья акиматами, Бишимбаев также привел цифры в региональном разрезе.
"Положительную динамику освоения средств, выделенных на строительство ИКИ к местам массовой застройки, показывают Актюбинская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области (100% по плану финансирования). В то же время низкое освоение наблюдается в Алматинской (73,1%), Жамбылской (85%), Западно-Казахстанской (56,1%), Южно-Казахстанской (84,3%) областях и в Астане (69,7%)", – перечислил глава МНЭ.
Кроме того, не подведенными ИКИ к строящимся объектам АО "НУХ "Байтерек" остаются объекты акиматов Атырауской (ЖК "Тулпар-2"), Восточно-Казахстанской (МЖК "Айымжан"), Западно-Казахстанской (ЖД между трассами Уральск-Саратов), Мангистауской (ЖК "Айракты"), Южно-Казахстанской (МЖД по ул. Тулеметова и МЖД на 192 квартале) областей, что задерживает ввод в эксплуатацию жилых домов.
Отметим, что в следующем году для обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой планируется направить 84 млрд тенге.
По словам Куандыка Бишимбаева, эффект реализации Госпрограммы в 2015 году составил 1,3 п.п. в приросте ВВП, создав 125,6 тыс. рабочих мест, в том числе 22,5 тыс. постоянных рабочих мест, 103,1 тыс. временных рабочих мест.
"В текущем году вклад "Нұрлы жол" в рост ВВП оценивается на уровне 1,2 п.п. с обеспечением 200 тысяч рабочих мест. В результате, за счет государственных средств в 2015 году и за прошедший период 2016 года было предоставлено жилье 22,6 тысячам семьям и до конца текущего года дополнительно будет обеспечено 6,8 тысяч семей. В 2017 году будет построено свыше 33 тысяч квартир", – заключил он.