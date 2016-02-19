​К агиткампании готовы

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Асель МУКАНОВА

На вопросы журналистов ответили кандидаты в депутаты Мажилиса от партии «Бірлік» Мурат Раев, Болат Байкадамов, Толеген Куанышев, Мурат Кожамкулов. Было отмечено, что партия оперативно создала вертикаль прямой и обратной связи со своими территориальными подразделениями.

Так, в настоящее время избирательные штабы партии «Бірлік» работают во всех регионах страны. Все офисы полностью оснащены необходимой техникой и автотранспортом. Разработана и принята предвыборная программа, утверждены эскизы агитацион­ных листовок, плакатов, билбордов и прочей атрибутики.

Запущен официальный сайт партии «Бірлік» – www.pp-birlik.kz, на котором можно получить необходимую информацию о проделанной и текущей работе. Для кандидатов в депутаты подготовлены методические рекомендации, инструкция по работе с доверенными лицами, памятка по организационным вопросам проведения выборов.

– Основной конструкцией избирательной кампании является институт доверенных лиц, – сказал М. Раев. – Нами проведены правовые семинары по изучению не только Конституционного закона «О выборах», но и других законов, в частности Кодекса об административных нарушениях, Уголовного кодекса. Разработаны и направлены в региональные штабы соответствующие материалы, где расписаны права, обязанности и ответственность доверенных лиц и всех остальных участников избирательного процесса. На сегодня наши активисты и сторонники подготовлены по всем правовым моментам.

Всего за прошедший месяц партией «Бірлік» в городах Астане и Алматы проведено 84 мероприятия, в том чис­ле II внеочередной съезд партии. В остальных регионах страны – 194 мероприятия.

Республиканский штаб посетили 38 человек, штаб в Алматы – 12, филиалы – 122 человека. Все они получили исчерпывающую информацию о партии, ее целях, кандидатах в депутаты.

Кроме того, штабом приняты коллективные заявки и просьбы со стороны отдельных столичных избирателей, к примеру, жалобы на работу пассажирских и грузовых лифтов микрорайона «Самал», а также на проб­лему уборки снега в микрорайо­не «Юго-Восток». Партийцы пос­ле рассмотрения обращений в срочном порядке связались с соответствующими уполномоченными органами. 

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