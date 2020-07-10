Общество
К алиментщикам судебные исполнители теперь будут приходить в первую очередь
В Казахстане судебные исполнители теперь будут взыскивать алименты в первоочередном порядке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.   

В ведомстве напомнили, что 27 июня т.г. Президент РК подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства".

Отмечается, что принятыми поправками закрепляется приоритетность исполнения частными судебными исполнителями исполнительных документов о взыскании алиментов, заработной платы, пенсий, пособий, а также вреда, причиненного жизни и здоровью.

"Если раньше бывали случаи, когда некоторые частные судебные исполнители затягивали сроки принятия мер принудительного исполнения, считая их менее привлекательными, то теперь непринятие в течение одного месяца принудительного исполнения по таким производствам может привести к лишению лицензии", – отметили в ведомстве. 

Кроме того, предписанию госинспектора труда о выплате зарплаты придается статус исполнительного документа.

"Эта мера позволяет гражданам, чьи права были нарушены работодателем, быстро решать вопросы взыскания заработной платы, экономя время на суды, исключая судебные расходы", – подчеркнули в Министерстве юстиции.

Закон вступил в силу 8 июля 2020 года – по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

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