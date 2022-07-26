К архитектуре интеллектуального архива

Год 30-летия государственных символов Архив Президента Республики Казахстан как хранитель документальной исторической памяти и атрибут государственности ознаменовал принятием Концепции своего развития до 2035 года.

Об этом стратегическом документе и других перспективах рассказывает директор архива Алия Мустафина.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость развития Архива Президента Республики Казахстана в соответствии с кардинальными изменениями, происходящими в обществе, – отметила Алия Хусаиновна. – В условиях повсеместного проникновения цифровых технологий главный архив страны как главный хранитель исторической памяти не может быть в стороне. Данный фактор лег в основу разработки Концепции развития до 2035 года, утвержденной в июне этого года. Следует отметить, что этому предшествовал комплекс мер: в феврале

2022-го Президент подписал указ о реорганизации нашего архива, утверждены его новые положение и структура.

Концепция – это долгосрочный стратегический документ, и к его разработке мы подошли, всесторонне проанализировав текущее состояние и сложившие­ся условия, изучив передовой зарубежный опыт. Важно было выстроить работу на опережение, акцентируя внимание на новых методологии, технологии и научных решениях прикладного и прогнос­тического характера.

Предваряя вопрос, почему мы замахнулись на столь большой отрезок времени – до 2035 года, скажу, что концепция включила в себя амбициозные задачи по развитию Архива Президента РК как научно-исследовательского, идеологического, методологического центра в области документоведения и архивного дела. Главный прио­ритет – продолжить делать все необходимое для обеспечения общества исторической информацией, чтобы она была максимально доступной. Своей деятель­ностью мы разрушаем стереотип о закрытости, секретности архивов.

– Алия Хусаиновна, какая работа уже проделана для этого?

– В первую очередь напомню, что услуги Архива Президента РК бесплатные, для их получения достаточно иметь до­кумент, удостоверяющий личность. Наш читальный зал полностью оборудован компьютерной техникой, в том числе позволяющей посетителям сканировать докумен­ты и получать информацию в электронном виде. В прошлом году модернизировали сайт, и теперь электронный каталог документов архива помогает упростить их поиск.

В Архиве Президента РК хранится более 856 тысяч дел. Это уникальный исторический контент, датируемый с 1918 года. За годы независимости на государственное хранение пос­тупило свыше 250 тысяч дел из государственных органов, политических и общественных организаций, национальных культурных центров, а также личные архивы видных политических, государственных и общественных деятелей Казахстана.

Когда-то закрытые темы стали доступны после рассекречивания 40 тысяч архивных дел советского периода. Эти документы стали источниковой базой для исследований по истории партии «Алаш», коллективизации, голоду, политическим репрессиям и депортациям 1930-х годов, Великой Отечественной войне. Архив подготовил свыше 100 документальных изданий, среди них книги, ставшие бестселлерами для специалистов-историков: «Рассекреченная война», «Движение Алаш», «Казахстан за безъядерный мир», «Наркомы Казахстана», «Из истории депортаций, Казахстан (1930–1935 гг., 1935–1939 гг., 1939–1945 гг.)», «Трагедия казахского аула».

Рассекреченные документы стали основой для таких электронных баз, как «Военнопленные-казахстанцы Второй мировой войны: литература, источники и база данных» и Аsharshylyq.kz о жертвах голода 1930-х годов в Казахстане. Восстановление имен погибших людей является сложным, поскольку в 30-е годы ХХ века не велись специальные записи. Тем не менее архив создает базу данных по крупицам, косвенным сведениям. Специалисты работают в других архивах страны, спецгосархивах, ищут информацию в публикациях разных лет, воспоминаниях людей.

Если удастся возвратить из небытия хотя бы несколько новых имен, это будет уже неплохим результатом. В этом исследовании мы также используем материалы из личных фондов ученых, занимавшихся данной темой. К примеру, в архиве хранятся документы профессора Камбара Атабаева, который в 1990-е годы организовал экс­педицию с целью сбора воспоминаний о голоде в казахской степи. Недавно семья известного ученого-историка, профессора Таласа Омарбекова передала на государственное хранение его личный архив. Эти материалы, собранные ученым в отечественных и зарубежных архивах и библиотеках, его научные труды и наработки бесценны для исторической науки Казахстана.

База данных казахстанцев, попавших в плен в годы Второй мировой войны, также представлена на нашем сайте. Базу составили документы 36 тысяч военнопленных из республиканских и зарубежных архивов. Имен может быть больше, например, несколько лет назад наши финские коллеги передали нам информацию по военнопленным из Казахстана. Кроме этого, в прошлом году сотрудник нашего архива ездил в командировку в Украину, чтобы найти сведения о казахстанцах, попавших в плен в годы Великой Отечественной войны на территории этой страны. Итоги его исследования также пополнят базу данных Tutkyn.kz.

В 2022-м мы подготовили четвертый том по истории депортации народов в Казахстан. Раз в два года наш архив проводит международную конференцию «История, память, люди», посвященную истории Второй мировой войны. В сентябре сос­тоится 11-я конференция. Она традиционно вызывает интерес и широкий общественный резонанс. Людям важно знать историю достоверную, неискаженную, без интерпретаций.

В 2022-м исполняется 150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова, попавшего в жернова репрессий и расстрелянного в 1937-м как «враг народа». Наши специалисты провели большую научно-исследовательскую работу. В результате осенью планируется издание сборника документов о жизни и деятельности основателя казахской лингвистики и филологии, реформатора и создателя казахского алфавита. В него войдут не исследованные ранее архив­ные материалы.

– Какие другие проекты архива соотносятся с инициативами руководства страны?

– Здесь хочу сказать о молодежных проектах. Мы регулярно проводим дни открытых дверей для школьников и студентов, ежегодную студенческую олимпиаду для будущих архивистов и документоведов. Стала узнаваемым и ожидаемым событием Международная летняя школа молодых архивистов: за пять лет в молодежных форумах приняли участие свыше 900 специалис­тов из девяти стран ближнего и дальнего зарубежья. Отдельного внимания заслуживает Респуб­ликанский конкурс молодых архивистов, в четырех сезонах которого участвовали команды из архивов практически всех регионов страны.

Эти мероприятия стали визитной карточкой Архива Президента РК, к тому же они дают хорошую возможность молодежи проявить себя. Те, кто участвовал в летних школах будучи студентами, сегодня работают у нас в архиве. В нынешнем году наш состав пополнился молодыми специалистами, из них 4 человека имеют степень PhD и 6 – степень магистров по специальности «архивоведение». Следующий шаг – это организация стажировок молодых специалис­тов, проведение встреч, школ, экскурсий, производственных практик, вовлечение молодежи в работу архива.

Особое внимание уделяется сохранности и комплектованию фондов. В концепции предполагаются в целом пересмотр и трансформация организации повседневной работы архива. Здесь ключевой задачей является формирование новых подходов к комплектованию архив­ного фонда через внедрение в практику современной архивной методологии, модернизация инф­раструктуры архива и укрепление материально-технического оснащения для сохранности документов Национального архивного фонда.

Новые направления развития связаны с цифровой трансформацией, модернизацией информационно-поисковых систем и внедрением инновационных инструментов для обеспечения сохранности документов. В этом плане для нас актуален переход от архитектуры e-archive (электронного архива) к архитектуре i-archive (интеллектуального архива).

Сегодня архив активно участвует в международных проектах, в частности проходящих под эгидой Международного совета архивов и Международного инс­титута архивоведения. В этом направлении будет продолжена работа по укреплению положительного имиджа страны через популяризацию историко-документального наследия Казахстана.

Другим важным направлением является институализация на базе Архива Президента РК научно-прикладных и методических исследований в области документоведения, архивоведения и археографии.

Кстати, хочу поделиться новостью: недавно наш архив получил свидетельство об аккредитации в качестве субъекта научной деятельности. Теперь мы можем принимать участие в научных проектах и программах, финансируемых государством, что также является дополнительным стимулом развития научного потенциала.

Таким образом, архив вышел за традиционные рамки понимания сути его работы. Это уже не просто безмолвные хранилища документов, а важный научно-исследовательский центр, обеспечивающий доступность общест­венности к документальным источникам.

– Концепция рассчитана на 12 лет. Какие основные этапы предусмотрены в документе?

– Мы предусмотрели три основных этапа – 2022–2025, 2026–2030 и 2031–2035 годы, ориентированные на решение, соответственно, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных приоритетов.

Первый этап – это качественные изменения формы и содержания работы архива. Следую­щий этап охарактеризован формированием перспективных трендов: какие из сегодняшних направлений архивной деятельности требуют модернизации, какими темпами и с каким содержанием. К финальному периоду достигнутые изменения должны быть закреплены, получить оформление с тем, чтобы достичь понимания дальнейшей траектории развития.

– Половина 2022 года уже пройдена. С чего начались изменения формы и содержания работы?

– Архив в этом году оснастили новым оборудованием для консервации и реставрации, и работа в первую очередь началась с документами раннего советского периода, поскольку они самые ветхие. Решается вопрос переезда в столицу, так как мы считаем, что Архив Президента РК должен находиться там, где формируются документы, где принимаются государственные решения, где наши основные источники комплектования. А это Администрация Президента РК, государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Главе государства.

Следующие изменения касаются формирования архивного фонда, а именно – электронных документов. Тема эта для архивов абсолютно новая, неизу­ченная, и в этом смысле Архив Президента РК может стать флагманом развития в данном направлении. Тем более что определенная практика нами уже наработана.

Далее хочу сказать о Центре по изучению материалов политических репрессий ХХ века, который создали в 2021 году по поручению Главы государства. Он обеспечивает архив­ное сопровождение работы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Его деятельность направлена на всестороннее изучение истории по данной тематике, содействие исследовательской работе и повышение оперативности подготовки выводов и рекомендаций в части полной реабилитации жертв политических репрессий.

Уже проработаны вопросы приема более 700 тысяч дел из специальных госархивов МВД, КНБ, Генеральной прокуратуры РК. Свою главную задачу здесь мы видим в сохранении этих документов. К сожалению, долгие годы они находились в условиях, далеких от нормативов, над многими страницами существует реальный риск физической утраты. Пыль, иссушение или, наоборот, чрезмерная влажность, плесень, грибок – это большая угроза для бумаги.

Активно идет работа над оцифровкой документов, включения их в электронный перечень дел. Архив Президента РК сегодня является лидером в стране по этому направлению. Мы оцифровали более 192 тысяч дел, а это около 23 миллионов листов. Благодаря проделанной работе наши посетители имеют возможность работать с оцифрованными архивами, не затрачивая время на ожидание выдачи документов из архиво­хранилища.

– Алия Хусаиновна, в начале разговора Вы говорили о модернизации сайта, который продолжаете дорабатывать. Значит ли это, что посетителям возможен будет удаленный доступ к документам Архива Президента РК?

– На сайте имеется доступ к электронному перечню архив­ных документов. Но для их изу­чения нужно лично приехать в архив. Электронный каталог мы поместили для упрощения поиска документов, но не для удаленного доступа к ним.

Вопрос удаленного доступа к архивам чрезвычайно сложный, поскольку он связан с различными техническими нюансами. Это стало еще одной задачей концепции, которую мы будем решать. Думаю, что в недалеком будущем исследователи смогут получить онлайн-доступ к сокровищам Национального архивного фонда Казахстана.