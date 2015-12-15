​К безъядерному миру

Мероприятие, посвященное воздействию радиации на людей в повседневной жизни, носило просветительский характер. Роль его модератора по праву взял на себя вице-президент Международного антиядерного движения «Невада – Семей» заслуженный работник атомной отрасли РК Султан Картоев. Незадолго до этого в Семее прошла презентация сигнального экземпляра книги «Казахстанский путь безъядерного мира», изданной в Германии, где он выступил в качестве одного из авторов. С. Картоев вкратце рассказал участникам семинара о содержании труда, посвященного 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона, озвучил также ряд выкладок и цифр, на основе замеров воды, воздуха и земли сделанных в разных уголках Казахстана.

– Радиационный фон в Семейском регионе спустя почти четверть века, благодаря огромному вкладу Лидера нации в строительство безъядерного мира, практически восстановлен и теперь не отличается от других регионов страны, – заявил­ он.

Вместе с тем в обыденной жизни нередко приходится сталкиваться с теми или иными источниками ионизирующего излучения, что нередко порож­дает ничем не подтвержденные мифы и различные домыслы. Ведь далеко не все из них представляют опасность для жизни человека. Об этом говорили в своих выступлениях Асан Айдарзанов, заместитель директора по науке Института радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, Кумар Аусенов, ведущий менеджер ассоциации «Ядерное общест­во Казахстана», Сауле Кашкенбаева, главный специалист областного департамента экологии.

Выступившие ответили также на многочисленные вопросы собравшихся. Как выяснилось, к примеру, те, кто предпочитает преодолевать большие расстояния на самолете, могут не опасаться за свое здоровье, если, конечно же, они не провели в воздухе, более 5 тыс. часов своей жизни. Представители НПО побывали также с экскурсией на Ульбинском металлургическом заводе, где получили исчерпывающую информацию о том, как на предприятии соблюдаются меры радиационной безопасности.

В завершение работы семинара Султану Картоеву вручили благодарственное письмо за успехи в деле пропаганды безъядерного мира и просвещение населения в вопросах экологической безопасности, подписанное президентом ассоциации «Ядерное общество Казахстана» Владимиром Школьником.