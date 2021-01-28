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К бизнесу без барьеров
Рабиям Серикбаева, генеральный директор ТОО «Финэкс», аудитор, юрист в области налогообложения
Это означает, что и Президент, и Правительство получают сигналы бизнес-сообщества и реагируют на них. Озвученная проблема блокировки счетов возникла с 1 января 2019 года, когда был отменен пункт 8 статьи 116 Налогового кодекса, ранее не позволяющий блокировать счета налогоплательщиков, имеющих задолженность в размере менее шестикратного МРП (в 2021 году это 17 502 тенге).