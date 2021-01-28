К бизнесу без барьеров

Это означает, что и Президент,­ и Правительство получают сигналы бизнес-сообщества и реа­гируют на них. Озвученная проблема блокировки счетов возникла с 1 января 2019 года, когда был отменен пункт 8 статьи 116 Налогового кодекса, ранее не позволяющий блокировать счета налогоплательщиков, имеющих задолженность в размере менее шестикратного МРП (в 2021 году это 17 502 тенге).

Это привело к тому, что счет предприятия может быть арес­тован даже за задолженность в 1 тенге, а блокировка сегодня означает полный паралич всего бизнеса. Возврат нормы минимального размера задолженности, при котором счет не подлежит блокировке, благотворно скажется на каждом налогоплательщике.

Жалобы предпринимателей на плохую работу информационных систем, особенно в отчетный период, уже стали хроническими. Сами фискалы сообщают, что пропускная способность «Кабинета налогоплательщика» сос­тавляет 100 тыс. одновременных пользователей в то время, когда на 2021 год в республике имеется около 1,3 млн действующих налогоплательщиков.

Предполагается, что количество предприятий будет только расти, и, соответственно, увеличение производительности серверов налоговых органов является неот­ложной и очень важной задачей.

Анонсированная цифровизация и освобождение индиви­дуальных предпринимателей от предос­тавления налоговой отчетнос­ти – также широко обсуждаемая и ожидаемая мера налогового администрирования. Полагаю, данное поручение Президента Касым-Жомарта Токаева может быть выполнено на базе уже разрабатываемого мобильного приложения «E-Salyk-business».

На мой взгляд, максимальное упрощение и автоматизация процесса регистрации, составления отчетности и оплаты налогов для индивидуальных предпринимателей станет хорошим инструментом для вывода малого бизнеса из тени.

Также налогоплательщики ожидают введения объединенного социального платежа, который будет включать в себя социальный налог, взносы в Государственный фонд социального страхования, Фонд социального медицинского страхования и обязательные пенсионные взносы работодателя. Сейчас бизнес ежемесячно проводит минимум 6 платежей по ­зарплатным налогам и со­циальным платежам. Такое количество платежей занимает много времени, а также часто приводит к возникновению ошибок.

Еще одним крайне острым воп­росом в сфере налогового адми­нистрирования является внед­рение налоговыми органами различных пилотных проектов.

Статьей 68 Налогового кодекса предусмотрено право налоговых органов на внедрение пилотных проектов, предус­матривающих иной порядок налогового администрирования и исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками. На текущий момент внедрено 9 различных пилотных проектов, и каждый из них регулирует­ся отдельным нормативным правовым актом, что приводит к дополнительной нагрузке на бизнес.

На практике мы видим, что повсеместное внедрение пилотных проектов может привести к хаосу и фактической остановке бизнеса, как это происходит сейчас при внед­рении пилота по СНТ (сопроводительные накладные на товары).

В настоящее время рабочей группой рассматривается воп­рос по внесению изменений в статью 68 Налогового кодекса относительно администрирования пилотных проектов. Мы очень надеемся, что голос бизнеса будет услышан – налогоплательщики требуют, чтобы пилотные проекты внедрялись не сразу на всей территории страны, а не более чем в 2–3 регионах. Также необходимо установить минимальный срок проведения «пилота» – не менее 1 года.

В целом хочется отметить, что цифровизация налогового ­администрирования имеет своей целью благоприятное влияние на бизнес-среду и снижение административных барьеров. Однако внедрение любых информацион­ных технологий должно быть комплекс­ным и планомерным для того, чтобы обеспечить упрощение налогового администрирования, а не создавать новые препятствия и сложности налогоплательщикам.

Для этого налоговым органам необходимо обеспечить широкое обсуждение ожидаемых изменений и нововведений с бизнес-­сообществом.