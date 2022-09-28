К большим победам

В Жанаозене прошел II чемпионат Азии по киокушинкай карате-до KWF.

Первый состоялся в 2017 году. По спортивному плану второе мероприятие должно было пройти в 2019-м. Однако пандемия коронавируса отсрочила это событие. И вот спустя 5 лет чемпионат все же удалось организовать. Причем, как отмечают зрители, на самом высоком уровне.

На II чемпионат Азии по карате-до киокушинкай KWF съехались около 400 спортсменов из 8 стран Азии – Ирана, Таджикистана, Афганистана, Узбекистана, Кыргызстана, Саудовской Аравии, России и Казахстана.

– Большинство гостей были размещены в зоне отдыха Кендерли. Также выделялись мес­та для проживания в городах Жанаозене и Актау. Действовал автобус, курсирующий между населенными пунктами и перевозивший спортсменов, тренеров и зрителей. Мы решили выбрать для проведения мероприятия Жанаозен, ибо хотели порадовать его жителей в честь юбилея города, продемонстрировать, что их населенный пункт способен проводить мероприятия международного масштаба, – рассказал почетный президент Федерации карате-до киокушинкай Мухтар Жолдасов.

С приветственной речью к гостям и жителям Жанаозена обратился аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

– От всей души поздравляю вас с открытием чемпионата Азии по киокушинкай карате-до KWF, который впервые проводится в Жанаозене. Хочу поблагодарить организаторов, федерацию карате-до киокушинкай и спонсоров, оказавших поддержку мероприя­тию. В своем Послании народу Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно уделить особое внимание развитию массового спорта, выработать конкретные шаги по популяризации спорта среди населения, вовлечь детей и молодежь в спортивные секции. Данное мероприятие имеет большое значение для страны, региона и города, – сказал он.

Бои получились жаркими. Спортсмены сражались из пос­ледних сил, ощущая поддержку со стороны болельщиков. Казах­станские каратисты отмечали, что выступления на родной земле придают им сил и энергии.

– Мы приехали из России, привезли ребят из разных городов, в том числе из Астрахани. Часто здесь бываем на разных сборах. В нашей команде 12 человек. Они попали в полуфинал, но предсказать ничего нельзя, поскольку на постсоветстком пространстве и вообще в мире основной соперник России – это Казахстан. У вас многочисленная команда и, безусловно, отличная подготовка, – отметил накануне поединков исполнительный директор российского Союза боевых искусств Рамиль Габбасов.

Действительно, по последним данным, в мировом рейтинге Казахстан по этому виду спорта занимает третье место (после России и Японии). В стране им занимаются свыше 40 тыс. человек. Подготовка спортсменов очень хорошая, что и было доказано на чемпионате. Мужчины принесли стране шесть золотых медалей в разных весовых категориях, а женщины – три.

Почетным гостем мероприятия стал знаменитый казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин. Он отметил, что питает особую привязанность к Мангистауской земле, любит посещать святые места и заряжаться здесь энергией для новых достижений. Спортсмен поделился с каратистами и гос­тями своим личным секретом успеха.

– Каждый день маленькая победа над собой приводит тебя к большой победе. И неважно, что это: спорт, культура либо просто работа. Нужно каждый день совершать маленькую победу и становиться лучшей версией самого себя. Это мое жизненное кредо. Желаю, чтобы в Жанаозене, в Мангистауском регионе такие мероприятия проводились почаще. Чтобы росло не только количество медалей, но и Казахстан развивался как спортивная страна. Денег сейчас на спорт выделяется достаточное количество. Нужно развивать менеджмент и маркетинг. Строить побольше хороших залов. Обучать тренеров, развивать спортивную медицину. Надо комплексно подходить к спорту. Тогда мы будем настоящей спортивной державой. Все предпосылки к этому есть уже сейчас, – отметил Илья Ильин.

По итогам соревнований первое место заняли спортсмены из Казахстана, второе досталось Саудовской Аравии, третье в командном зачете поделили между собой Кыргызстан и Таджикистан.