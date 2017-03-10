К чемпионату Казахстана по настольному теннису организаторы закупили 30 новых столов
Талап Койбагаров
В период с 11 по 16 марта в Астане состоится чемпионат Казахстана по настольному теннису, передает Kazpravda.kz.
Специально к турниру из Германии привезли 30 новых столов, закупили ограждения, сетки, шарики. По окончании чемпионата весь инвентарь будет передан в распоряжение региональных теннисных центров.
По поступившим заявкам в первенстве выступят около 160 спортсменов. В числе главных претендентов на медали специалисты называют сборную Астаны (имеет в составе Кирилла Герасименко, который занимает 11-е место в международном рейтинге среди теннисистов до 21 года), команду Алматы (третья и четвертая ракетки страны – Тимур Кельбуганов и Самат Бейсенов), а также сборную ВКО (действующий чемпион РК Денис Жолудев).
В личных мужских соревнованиях кроме вышеперечисленных спортсменов за награды поборются чемпионы и призеры молодежного первенства страны Дастан Кенжигулов (ЗКО), Деас Мархабаев (Актюбинская область), Эрик Райтер (Карагандинская область), Жамал Бекулан (ЮКО).
В командном турнире среди женщин явными лидерами считаются карагандинки, за которых выступают чемпионка страны 2016 года Наталья Сладкова, серебряный призер прошлогоднего первенства Юлия Гац, лидер молодежной сборной Зауреш Акашева.
Им конкуренцию должны составить теннисистка из ЗКО Гулчехра Хусейнова (двукратная чемпионка Казахстана), Гаухар Алмагамбетова и Алсу Сапарова – золотые медалистки молодежного чемпионата в парном разряде.
Сильные сборные в столицу привезут Алматы и Южно-Казахстанская область. В личных соревнованиях хозяева чемпионата рассчитывают на мастера спорта Анастасию Лаврову.
Добавим, что в апреле в китайском Уси пройдет лично-командный чемпионат Азии, а в конце мая в немецком Дюссельдорфе – личный чемпионат мира.