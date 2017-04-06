​К Четвертой промышленной

В ходе заседания обсуждены вопросы развития конкурентоспособных производств путем внедрения элемен­тов Четвертой промышленной революции.

Как известно, в своем Послании народу Казахстана Глава государства Нурсултан Назарбаев отметил, что необходимо культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий, развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик развитых стран и придали новое качест­во традиционным отраслям.