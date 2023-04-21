К читающей нации

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Рустам Алмазов

В честь Всемирного дня книги, отмечаемого 23 апреля, Министерство культуры и спорта вместе с популярной платформой TikTok запускает проект #кітапток.

Цель акции, вдохновленной глобальным челленджем #BookTok, собравшим более 123 млрд просмотров, – стимулировать казахстанцев читать, делиться книжными рекомендациями и открывать для себя новую литературу.

– Подобные проекты не только предоставляют людям возможность узнать о новых книгах и рассказать о своих литературных предпочтениях, они также могут помочь современным отечественным писателям найти новых читателей и увеличить интерес к посещению библиотек. Мы надеемся на активное участие казахстанских пользователей TikTok в #кітапток, – отметила официальный представитель МКСК Молдир Абдуалиева.

Как сообщает пресс-служба МКС, по хэштегу #кiтапток можно снимать разные видео на тему литературы и чтения: книжные обзоры и рекомендации, отрывки из любимых произведений, личные истории и даже ролики о том, как смастерить книжную полку или обустроить пространство для книг. Авторы трех лучших видео получат ценные призы.

В проекте уже участвуют популярные в TikTok создатели контента и ряд библиотек Казах­стана – Национальная академическая библиотека, Павлодарская областная универсальная научная библиотека им. С. Торайгырова и Карагандинская областная универсальная научная библиотека.

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